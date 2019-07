ENCO repôs o stock de combustíveis, bichas diminuíram e luz regressou

O fornecimento de energia eléctrica a população regista melhoria desde o último fim de semana. Aos poucos os sãotomenses estão a ver luz, após uma semana de apagões quase geral.

O navio petroleiro oriundo de Angola, que descarregou combustíveis no centro de stocagem da empresa ENCO na cidade de Neves, reactivou a actividade económica e social no país.

O Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, que acompanhou o processo de reabastecimentos de combustíveis ao país, disse na rádio nacional, que é uma prova da amizade profunda que Angola tem com São Tomé e Príncipe.

Pois, apesar das suas dificuldades internas, no domínio de abastecimento das suas populações com combustíveis, Angola conseguiu despachar no último fim de semana o navio que veio repor energia em São Tomé e Príncipe.

Desde o último domingo que as bombas de combustíveis registavam bichas sobretudo de cidadãos comuns em busca de petróleo de cozinha.

Já nesta segunda feira as bichas diminuíram. A maioria dos são-tomenses sobretudo nas zonas urbanas, usam petróleo como combustível para cozinhar.

Abel Veiga