Nova central eléctrica de emergência entra em acção em Novembro

A empresa de água e electricidade, EMAE, e a empresa Centro Internacional de Engenharia Mecânica(CIEM), assinaram na terça feira o contrato que permite a instalação de uma nova central térmica, para pôr fim a crise cíclica de energia eléctrica no país.

A nova unidade térmica, terá capacidade de produzir 10 megawatts de potência eléctrica. No total serão instalados 5 geradores eléctricos no valor de 4,5 milhões de euros.

Duas empresas petrolíferas que operam nas águas nacionais, nomeadamente a BP e a Kosmos, são os financiadores do projecto de energia. No quadro da responsabilidade social inscrita no acordo de partilha de produção de um dos blocos petrolíferos em fase de prospecção, as duas companhias decidiram injectar os 4,5 milhões de euros na aquisição dos novos grupos que geradores.

A CIEM, empresa são-tomense e representante da marca Caterpillar, mereceu a confiança do governo para realizar a operação de compra e instalação dos grupos de geradores.

A direcção geral da EMAE sente-se aliviada. Celestino Andrade garantiu que a população e os clientes de grande consumo de energia, vão beneficiar do produto com mais qualidade.

Mais importante ainda para o alívio, é que a nova central, evita o colapso do fornecimento principalmente na ilha do Príncipe. «Vivemos uma situação bastante difícil na ilha do Príncipe, em que a todo o momento pode haver um colapso. A aquisição de novos geradores vai permitir a manutenção do grupo de geradores na ilha do Príncipe. Não poderíamos parar o grupo que lá está a operar porque colocaria a ilha num apagão por longo tempo», explicou o director geral da EMAE.

Para o Governo, trata-se da última aposta na produção de energia térmica. Energia produzida a base de gasóleo, e consequentemente poluente. «Vemos esta aquisição como a última fase de vida dos geradores no país. Era necessário fazer esta aquisição de emergência tendo em conta o estado em que se encontra algumas centrais térmicas do país» assegurou o Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu.

Algumas unidade térmicas estão obsoletas. Geradores com mais de 20 anos de serviço. Mesmo assim segundo o Ministro continuam a garantir o fornecimento de energia as populações, apesar das sucessivas avarias. «Esta aquisição vai dar a EMAE capacidade para aumentar a eficácia da produção, tirando de circulação alguns geradores mais velhos», concluiu.

Abel Veiga

