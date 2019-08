Universidades da China recebem mais 38 estudantes são-tomenses

Após a retoma das relações bilaterais com São Tomé e Príncipe no ano 2016, a República Popular da China, definiu a formação dos quadros nacionais como uma das prioridades da cooperação bilateral.

Dezenas de estudantes são-tomenses, já estão nas universidades chinesas. Na última semana, a embaixada da China em São Tomé, entregou a carta de admissão a mais 38 jovens estudantes são-tomenses.

Várias especialidades da medicina, economia, engenharia de comunicações, de petróleo e de aeronáutica, as relações internacionais e o comércio, fazem parte da longa lista de áreas de formação a que os 38 estudantes são-tomenses, vão absorver conhecimento na China.

O embaixador Wang Wei, reconheceu o mérito dos 38 estudantes em serem seleccionados para beneficiar da bolsa de estudos na República Popular da China. «Não é fácil», afirmou o embaixador da China em São Tomé e Príncipe.

O diplomata chinês, disse aos estudantes que «o futuro espera a vossa dedicação e o vosso trabalho. A maior tarefa da vossa ida a China é estudar, adquirir conhecimento e tecnologias, ter contacto com o resto do mundo, e trazer as vossas experiências para São Tomé e Príncipe».

O contacto com a cultura chinesa deverá aprofundar a relação de amizade entre os dois povos. Wang Wei apelou aos estudantes a não desperdiçarem a oportunidade de conquistar o futuro. O conhecimento é o mais importante instrumento para o desenvolvimento do homem, da sociedade e de um país.

Segundo o embaixador prova maior da amizade entre os dois povos, é o sacrifício que é consentido pelo povo chinês, para que os estudantes são-tomenses, tenham vagas nas universidades chinesas. «Temos muitos jovens na China que querem também estudar nas universidades. Mas as vagas não são suficientes para todos. Mesmo assim conseguimos vagas para estudantes de um país amigo da China», pontuou. .

No entanto, o reinício da formação de quadros são-tomenses na China, não tem sido positivo a 100%. Wang Wei, chamou a atenção dos novos estudantes, para o prejuízo que se registou nos últimos 3 anos.

Prejuízo que tem a ver com o facto de pelo menos 5 estudantes são-tomenses que foram estudar na China, terem simplesmente ignorado o dever de estudar. «Há 3 anos 5 estudantes perderam a bolsa apenas porque não queriam estudar, e representa um prejuízo para a China e um desperdício para São Tomé e Príncipe. Por isso é que digo que o Estudo é essencial para vocês», concluiu o embaixador.

A embaixada da China prometeu criar um prémio para os melhores alunos são-tomenses que estudam na República Popular. Uma forma de incentivar nos estudantes o gosto pela conquista do conhecimento.

O Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, em representação da Ministra da Educação, anunciou no salão da embaixada da República da China, que «O futuro de São Tomé e Príncipe está no que serão os conhecimentos que vocês(os estudantes) poderão adquirir e trazer para nós».

Pelo menos 3 estudantes são-tomenses que já estão a estudar na China desde 2017, participaram na cerimónia, tendo aconselhado os novos colegas, a se empenharem nos estudos. «Vocês têm que se comprometer com o estudo. Na China a vida é dedicada ao Estudo», frisou uma das estudantes que se encontra no terceiro ano de curso.

Uma associação de estudantes são-tomenses na China já foi constituída. O organismo apoia os novos estudantes, sobretudo no processo de integração na vida social e académica do país asiático.

Potência económica e comercial do mundo, as universidades chinesas recebem actualmente estudantes oriundos dos quatro cantos do planeta terra. Informações adiantadas na cerimónia indicam a presença de estudantes, japoneses, ingleses, russos e de outras potências do mundo a estudarem nas universidades do gigante asiático.

Para os novos estudantes as aulas iniciam-se no dia 9 de Setembro próximo. O estudo da língua chinesa, “o mandarin”, ocupará o primeiro ano lectivo.

Note-se que a China, já inaugurou o Instituto Confúcio na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Um instituto virado para a formação dos são-tomenses no uso do idioma chinês.

Abel Veiga