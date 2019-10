Vandalismo e violência crescentes atingiram a sede da IURD e provocou morte

A sede da Igreja Universal do Reino de Deus na capital São Tomé, foi vandalizada e destruída no final da tarde de quarta – feira.

Tudo por causa de uma acção desencadeada por cidadãos revoltosos, alegadamente instigados pela onda de ódio e de mensagens de violência que tem marcado as redes sociais, em São Tomé nos últimos dias.

Os vândalos que atacaram a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé, decidiram fazer justiça com as próprias mãos, por causa da detenção e condenação, a um ano de prisão, pela justiça da Costa do Marfim, de um pastor da IURD de nacionalidade são-tomense.

Os familiares do pastor da IURD Uidimilo Veloso, que foi trabalhar na Costa do Marfim em missão religiosa, reclamaram pela sua extradição.

A comissão especializada da Assembleia Nacional, também tomou conta do caso, e deu um ultimato ao Bispo da IURD em São Tomé, para num prazo de 8 dias, trazer para São Tomé, o pastor Uidimilo Veloso que alegadamente está na penitenciária da Costa do Marfim em cumprimento da prisão decretada pela justiça costa marfinense.

De repente também surgiu um movimento auto-proclamado de “sociedade civil”, a conduzir as movimentações cívicas com vista ao regresso imediato do Pastor Uidimilo Veloso a seu país natal, São Tomé e Príncipe.

Esta quarta feira, imbuídos pelo espírito cívico da sociedade civil activa e espontânea, os cidadãos revoltosos ocuparam a rua que dá acesso a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé.

Em espírito cívico e espontâneo, pressionaram o cordão de segurança montado pela polícia nacional. Relatos de testemunhas no local, indicam que o confronto entre o cordão policial e os cidadãos em acção cívica, resultou alegadamente numa bala perdida que ceifou a vida de um adolescente de cerca de 13 anos.

Os relatos de testemunhas acrescentam que a perda da vida do adolescente intensificou a fúria dos ditos revoltosos, e provocou a retirada da polícia de ordem de pública.

A sede da Igreja Universal do Reino de Deus, recentemente inaugurada pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, foi assim esventrada pelos cidadãos ditos revoltosos. Tudo foi destruído e vandalizado na Igreja Universal.

Viaturas pertencentes a IURD foram incendiadas.

Acção cívica espontânea contra a IURD, pôs fogo, fumo, sangue e destruição na Rua Barão de Água Izé, na capital São Tomé.

O paradeiro do Bispo da IURD em São Tomé, Ranger da Silva, é desconhecido. A segurança do Bispo da IURD, também pode estar em causa face ao vandalismo e violência crescentes em São Tomé.

No entanto o Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manuel António, líder da igreja católica no país, reagiu através das redes sociais ao vandalismo e violência que tomaram conta da cidade de São Tomé, na tarde de quarta – feira.

«Estou fora de São Tomé, mas estou a receber informações do ataque que está a acontecer de um modo generalizado aos lugares de culto da chamada Igreja Universal do reino de Deus. Embora já várias vezes tenha criticado o modo como estes grupos religiosos exploram os pobres, não posso concordar com este tipo de violência e destruição. É verdade que o Governo deve estar atento a estes grupos religiosos, mas não se pode nunca justificar a violência num país democrático. Deus ajude São Tomé e a paz e a justiça reinem na vida de todos!», refere o Bispo Dom Manuel António, da Igreja Católica de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga