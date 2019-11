BEI desbloqueou 12,5 milhões de euros para requalificar marginal de São Tomé

O projecto de requalificação da marginal da cidade de São Tomé numa distância de 12 quilómetros, entre a Vila de Pantufo e o aeroporto internacional, foi lançado no ano 2016, pelo anterior governo da ADI, liderado por Patrice Trovoada.

Holanda foi o parceiro que manifestou determinação em apoiar o arquipélago para requalificar a marginal, que se encontra em fase de ruínas.

O ex-Ministro das Obras Públicas Carlos Vila Nova, assinou no ano 2017 acordo com o Reino dos Países Baixos(Holanda), para financiamento dos estudos de viabilidade do projecto de requalificação da marginal.

3 anos depois, para além da Holanda, outros parceiros internacionais decidiram financiar as obras de requalificação avaliadas em 21 milhões de dólares.

No dia 13 de Novembro de 2019, quarta – feira, o Ministério das Finanças e da Economia Azul, tutelado pelo economista Osvaldo Vaz, divulgou uma nota que dá conta do desbloqueamento pelo Banco Europeu de Investimentos de 12,5 milhões de euros, para co-financiar o projecto de requalificação e valorização da marginal da cidade de São Tomé.

Na nota o Ministério das Finanças e da Economia Azul, cita o documento que foi enviado pelo Banco Europeu de Investimentos. «Fazendo referência a vossa correspondência, solicitado um financiamento para apoiar o projecto de protecção costeira de Água Grande, e requalificação da estrada da marginal, temos a honra de informar que o comité de direcção do BEI deu a sua aprovação a um empréstimo até EUR 12,5 m(doze milhões e quinhentos mil euros), para o referido projecto», diz a nota endereçada ao Ministério das Finanças, e que o Governo divulgou nas redes sociais.

Segundo a nota do Governo, a administração do Banco Europeu de Investimentos, anunciou que a assinatura do contrato de financiamento deverá acontecer antes do final do ano 2019.

Para além dos 12,5 milhões de euros já garantidos pelo BEI, o projecto de requalificação da marginal de São Tomé, que atinge 21 milhões de dólares(cerca de 20 milhões de euros) conta também com o co-financiamento da Holanda e do Banco Mundial.

(Foto número 3 – Jorge Trabulo)

O Governo de São Tomé e Príncipe, garante que o projecto vai implicar a «reabilitação, ampliação e modernização de estradas, passeios e jardins bem como a construção de novos pavimentos e algumas infraestruturas adjacentes».

Com o financiamento garantido, o Governo de Jorge Bom Jesus, descreveu o novo cenário que deverá nascer na marginal de São Tomé durante o ano 2020. «Além da protecção de toda a costa da marginal contra a erosão, através de quebra ondas, com barreiras contra as águas marítimas, o projecto contempla ainda outras alterações e inovações infraestruturais de índole turística com montagem de pistas específicas para circulação de peões, ciclistas, motociclistas bem como para a prática do Desporto», diz a nota do Governo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga