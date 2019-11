Unesco elege 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa; Cplp celebra

Cinco de maio tornou-se a partir desta segunda-feira, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A decisão foi anunciada, em Paris, pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco.

Em 2009, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, instituiu o 5 de maio como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp.

Em 2009, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, instituiu o 5 de maio como Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp. Foto: ONU News/Alexandre Soares

Primeiro-Ministro

Desde então, a data vem sendo comemorada pelo Governo de Portugal com cerimônias no país e outras nações de língua portuguesa ou países que concentram grandes diásporas lusófonas.

Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, esteve na sede da Unesco em Paris, com outros membros do governo, para acompanhar a decisão.

A notícia também foi celebrada pelo secretário-executivo da Cplp, embaixador Francisco Ribeiro Telles, que falou à ONU News, diretamente de Lisboa sobre a importância global do idioma.

Escala mundial

“É uma língua em crescente expansão pelos quatro continentes. Utilizada por mais de 265 milhões de falantes e é a língua mais utilizada, ou falada, no Hemisfério Sul. De forma que a Cplp congratula-se com esta decisão para que a língua portuguesa seja uma língua, cada vez mais, relevante no contexto global e seja uma língua, cada vez mais importante, à escala mundial.”

Macau

O português é língua oficial de nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

É também língua oficial da Região Administrativa Especial da Macau, na China.

Segundo o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Iilp, existem pelo menos 7 milhões de pessoas que falam português e vivem fora de seus países de origem, na diáspora.

Desde 2008, a Cplp formalizou uma estratégia de promoção da língua portuguesa chamada de “internacionalização” do idioma para aumentar o número de pessoas que falam português no mundo como língua materna, estrangeira ou de herança.

Segundo agências de notícias, os países da Cplp esperam agora que com a decisão da Unesco de conferir um Dia Mundial ao português, aumente o interesse pelo idioma em áreas não-lusófonas, vendo crescer o poder de influência do português e dos países de língua portuguesa no cenário internacional.

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU