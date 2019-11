Carasísimas Gorduras

Olá a todos! Nesta semana, eu realmente queria falar sobre as temidas gorduras. A palavra que, assim que você diz, acende imediatamente uma lâmpada de alerta no cérebro e a relacionamos diretamente com gordura.

Bem, este artigo vem para explicar da maneira mais fácil e simple; quais gorduras podem nos ajudar a perder peso, quais precisamos e por que são essenciais em nossas vidas. Espero que este artigo chegue a muitas pessoas em São Tomé e Príncipe, para que tenham mais claro, quais óleos e gorduras consumir e evitem os horríveis óleos alimentares que vejo todos os dias de todos os lados e que são tremendamente prejudiciais à saúde.

As gorduras são um tipo de nutriente obtido dos alimentos. É essencial comer gorduras para a nossa saúde física e mental. Precisamos delas para o cuidado da pele, unhas, cabelo, para assimilar certas vitaminas. Por exemplo, azeite ou nozes contribuem para a perda de peso. Depois de muitos estudos, também sabemos que as gorduras são essenciais para o funcionamento adequado do cérebro, para prevenir o envelhecimento e doenças como o Alzheimer.

Portanto, comer gordura diariamente é um mandamento! Obviamente, boas gorduras e na medida em que tocam, é claro, evitam todas as que foram mostradas como geradoras de doenças. Que gorduras devemos reduzir o consumo e por quê? 1. Gorduras presentes em alimentos de origem animal, como leite de vaca, iogurtes, manteiga, nata, carnes (porco, frango, vitela), banha de porco, salsichas, queijos, peixes gordurosos, etc …

Devemos reduzir seu consumo se queremos viver por muitos anos e bem, porque um consumo diário, como muitas pessoas fazem todos os dias (manhã, tarde e noite), está diretamente relacionado à obesidade, colesterol e problemas cardíacos. Eu disse para reduzir seu consumo e, claro, quando eles são consumidos, façam na versão com gordura e não light . Primeiro, porque a gordura satisfaz muito mais e, segundo, porque as versões light dos alimentos costumam levar mais açúcar, por isso é pior.

Qualquer pessoa que reduz o consumo de alimentos animais reduz seu peso consideravelmente e suas análises melhoram substancialmente. Um excesso de consumo dessas gorduras animais envelhece nosso corpo mais rapidamente e faz com que nossos órgãos trabalhem muito mais para digerir esses alimentos, além de acidificar nosso sangue, que geralmente se reflete em problemas digestivos (azia, problemas de digestão) e de pele, outro dos órgãos mais importantes do nosso corpo e onde nosso estado de saúde se reflete.

Além disso, ao consumir esse tipo de alimento, o que costumamos fazer é não consumir outros alimentos muito importantes e interessantes para nossa saúde, como vegetais, grãos integrais ou leguminosas.

Não precisamos beber leite todos os dias, não precisamos comer carne todos os dias, não devemos tomar produtos de origem animal todos os dias. Convido você a seguir a corrente mundial da “segunda-feira sem carne” “meatlessmonday” e tentar pelo menos um dia por semana para não tomar nada de origem animal. 2. Margarinas, óleos refinados (como o famoso óleo alimentar) de girassol, palma e soja. Alimentos fritos, como batatas fritas, banana frita, nozes fritas, maionese, ketchup, etc. Esses óleos também estão presentes em biscoitos e doces industriais ou refeições pré-cozidas, conservas de atum, sardinhas em conserva …

Eu os eliminaria completamente do consumo diario , poderia usá-lo ocasionalmente , e aconselharia as pessoas a usar sempre bons óleos de fritura. Por que há tanta diferença de preço entre os óleos? É claro, por sua qualidade. Fritar não é algo que devamos comer diariamente, por isso, se mudarmos nossos hábitos, não precisaremos de tanto óleo, e poderíamos usar óleos melhores.

O consumo dessas gorduras gera inflamação no corpo. Inflamação é a resposta do nosso sistema imunológico a um elemento estranho no nosso corpo. Estamos tão acostumados a viver em corpos inflamados, que não temos consciência de quando e com que alimento é produzido. O que sabemos é que, a longo prazo, com um corpo inflamado, pode gerar muitos problemas médicos é a principal causa de doenças como câncer, obesidade e, é claro, envelhecimento, já que precisamos de alimentos com antioxidantes para evitar esse processo natural, não óleos rançosos. Um óleo, sempre tem que ser bom.

Que gorduras podemos consumir diariamente e por quê? Como dissemos que precisamos de gorduras, precisamos amá-las e comê-las diariamente para ter uma boa saúde. As gorduras nos deixam mais saciados quando comemos e controlamos nossos picos de açúcar e, portanto, o armazenamento de gorduras em nosso corpo.

Todos aqueles que eliminam gorduras de sua dieta cometem o maior pecado do mundo. Quero lhe dizer quais gorduras você pode comer diariamente, aquelas que ajudam suas células e que seu suprimento sanguíneo está correto, e como você pode incorporá-las à sua dieta diária de maneira saudável.

Em São Tomé e Príncipe, temos gorduras incríveis, por isso, não se deixe seduzir pelo exterior e não se deixe enganar. 1. Óleo de coco, azeite de oliva, palma não refinada. (Na sua medida justa) 2. Abacate 3. Nozes (não fritas) Você não deve comer amendoins diariamente, porque é uma fruta seca com características semelhantes a uma leguminosa e geralmente satura o fígado.

Seria interessante que o consumo varie com outras nozes. 4. Azeitonas 5. Sementes Girassol, abóbora, chia, linho. 6. Ovos. É um alimento maravilhoso, que você pode comer diariamente. Um ovo por dia, sem problemas e não aumenta o colesterol. Em outro artigo, falaremos sobre esse mito do colesterol e ovos.

Como você pode distribuir as gorduras?

Café da manhã: café com leite vegetal (soja, arroz, aveia, mandioca). Se você gosta de leite de vaca, pode alternar dias de leite animal e dias de leite vegetal. Panquecas de aveia com sementes de linho, banana e óleo de coco. Se você quiser a receita, escreva nos comentários e no próximo artigo você a terá! É uma alternativa perfeita para toda a família muito fácil e muito rápido de fazer.

Meio da manhã: um punhado de nozes e um chá verde.

O almoço: Salada (alface, tomate, pepino, milho, cenoura, azeitonas) com grão de bico para acompanhar uma batata doce. (vestido com azeite e vinagre).

Lanche: Um copo de leite vegetal e uma manga.

Jantar: Omelete de dois ovos acompanhada com uma boa porção de legumes. Um pedaço de pão.

Veja o artigo em formato PDF – (Espanhol e Português) – art 2 grasas Tela Non