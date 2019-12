O relatório científico que mostra a extraordinária biodiversidade da ilha do Príncipe, é da autoria da “Fundação Príncipe”. O Fundo Francês para o Ambiente Mundial, também patrocinou o trabalho científico que é colocado a disposição do público.

Segundo o relatório científico :

«Pelo menos 8 espécies de aves do Príncipe e 18 de moluscos terrestres já indentificados são endémicos da ilha. As espécies ameaçadas incluem o Tordo do Príncipe, criticamente ameaçado(Turdus xanthorhynchus, Birdlife International, 2018a; Dallimer et al, 2010), o Tchibi-tete que se encontra em perigo (Zosterops ficedulinus, Birdlife International 2018), o Papagaio-cinzento também em perigo (Psittacus Erithacus, BirdLife International, 2018), e o Buzio d’Obô com estatuto de vulnerável (Archachatina bicarinata, Clarke & Naggs, 1996; Dallimer & Melo, 2010). Destes, o Tordo do Príncipe é a única espécie com um Plano de Ação de Conservação (BirdLife International, 2014), mas a implementação deste plano tem sido dificultada pela falta de capacidades e recursos locais. Da mesma forma, existe um Plano de Gestão do PNP (para o período 2015-2020, Albuquerque & Carvalho, 2015), mas a sua implementação tem também sido limitada pela mesma problemática, especialmente em termos da realização de pesquisas e monitoramento da biodiversidade».

Siga e compreenda a extraordinária biodiversidade da ilha do Príncipe, através do relatório científico que a Fundação Príncipe, enviou ao Téla Nón, para assim ser colocado a disposição do maior número possível do público nacional e internacional – Em formato PDF – clique – Compreender a extraordinária biodiversidade da Ilha do Príncipe – Relatório Científico

Abel Veiga