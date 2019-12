Novo medicamento dos EUA para células falciformes traz esperança

Um novo tratamento torna as células menos propensas a adquirir a forma de foice vista à esquerda (© Janice Haney Carr/CCPD/Fundação Sickle Cell da Geórgia)

Os reguladores dos EUA aprovaram uma nova terapia de uma empresa da Califórnia para o tratamento da doença falciforme (ou doença das células falciformes), um distúrbio hereditário doloroso e com risco de vida.

“A aprovação de hoje fornece esperança adicional para as 100 mil pessoas nos EUA e para os mais de 20 milhões em todo o mundo que vivem com esse distúrbio sanguíneo debilitante”, disse Brett P. Giroir, comissário interino da Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), em 25 de novembro, quando a agência aprovou o Oxbryta para pacientes com mais de 12 anos.

A Global Blood Therapeutics Inc., empresa biofarmacêutica de São Francisco, diz que o Oxbryta é o primeiro medicamento aprovado que tem como alvo a malformação das células sanguíneas, que é a causa raiz da doença.

Em pacientes com a doença falciforme, os glóbulos vermelhos mudam para a forma de uma foice, dificultando o fluxo sanguíneo. A doença afeta principalmente pessoas na África Subsaariana ou descendentes de pessoas dessa região.

Richard Pazdur, pesquisador sênior da FDA, diz: “Com o Oxbryta, as células falciformes são menos propensas a se unir e formar o formato da foice, o que pode causar baixos níveis de hemoglobina em decorrência da destruição das células vermelhas do sangue.”

A FDA concedeu uma “aprovação acelerada” do Oxbryta, o que significa que o medicamento pode ser usado para suprir uma necessidade médica não atendida, mas que ainda são necessários ensaios clínicos adicionais.

A GBT, empresa americana de terapia sanguínea, considera Oxbryta “um marco importante” para pessoas que vivem com a doença falciforme.

