Perguntas e respostas

Pode ver o artigo em línguas portuguesa e espanhola no formato PDF – Art3. TelaNOn

Eu queria usar este artigo para responder às diferentes perguntas que estão sendo apresentadas após os dois últimos artigos que escrevi.

Gostaria de esclarecer, em primeiro lugar, que o fato de espalhar conhecimento não significa que não se tenha consciência de onde um está e das diferentes realidades sociais que existem.

A ação da alimentação é um ato que ocorre em todas as partes do mundo, com diferentes realidades sociais e econômicas, que não impede a divulgação e que as pessoas sabem tudo o que um país tem que é bom e menos bom do que se pode alimentar.

Digo às pessoas muitas vezes que trato que é mais importante saber o que não comer do que todas as coisas boas para comer. Porque não melhora a situação você comer muitas gorduras boas se tomar 3 saquetas de açúcar todos os dias.

Acredito que uma sociedade informada é uma sociedade mais livre, em todos os níveis, incluída na nutrição. Ou você pretende deixar as decisões tomadas com base no suprimento existente em um supermercado? Você realmente acha que tudo em um supermercado é saudável? E, finalmente, alguém realmente pensa que a indústria de alimentos procura por nossos interesses?

Sim senhores, a indústria de alimentos busca seu maior benefício, geralmente usando produtos de baixa qualidade, às vezes prejudicando nossa saúde e confundindo-nos com a comercialização e marketing de um produto. São empresas e devem ganhar dinheiro, e se alguém não se responsabiliza por saber o que é bom e o que não é, fica à mercê do que uma empresa diz que é bom e o que não é. Ou seja, está à mercê do que eles querem vender.

Investir em si mesmo é um ato de amor. Investir em sua alimentação é um dos maiores atos de amor a si mesmo, é a gasolina que se coloca em seu corpo, não há nada mais diário, rotineiro e de longo prazo do que alimentar. Então, todos tomam a decisão sobre o que desejam investir seu dinheiro.

Talvez existam pessoas que, em vez de tomar SUMOL, cervejas ou biscoitos diariamente, investem mais dinheiro em um óleo melhor, na escolha de melhores cereais, melhores alimentos, na tomada de melhores decisões etc. É uma decisão pessoal que vai muito além a economia . Sejamos livres através do conhecimento e não limitemos o pensamento crítico das pessoas. Não vamos decidir pelos outros, a alimentação é um ato pessoal.

Sejamos consumidores exigentes e permitir que as pessoas tenham conhecimento para melhorar sua qualidade de vida, porque perceber isso é um desafio real, mas o mais gratificante. Sobre produtos de emagrecimento ou alimentos que as pessoas geralmente procuram para perder peso.

Senhoras e Senhores, não existem produtos mágicos, não existem alimentos específicos para uma coisa e, se as pessoas divulgam essas coisas, é falso. Ele trabalhou para mim é muito perigoso, porque na mesma situação, duas pessoas respondem de maneira totalmente diferente. E, possivelmente, pode haver muitos fatores envolvidos, pode ser que você siga uma alimentação mais saudável ou realize mais atividade física.

Alguém quer conhecer os segredos gerais para obter um peso melhor e melhorar a qualidade de vida?

1. Deixe sua vida sedentária. Faça atividade física diariamente. Fortaleçam seus músculos, eles são os que o sustentam, os que permitem que você caminhe diariamente, os alimentam com esportes.

2. Bebe água. Elimine bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas somam muitas calorias, quase sem perceber, além da retenção de líquidos; portanto, se você quiser perder peso, deixe-as para ocasiões especiais.

3. Aumente o consumo de vegetais e frutas. Legumes e frutas nos satisfazem, eles trazem muita água e fibra ao nosso corpo. Eles são o nosso remédio mais precioso.

4. Reduza o consumo de carboidratos refinados e açúcar. Pão branco, pãezinhos, biscoitos, arroz branco, etc. Os carboidratos estão aqui para nos dar energia, se você não gastar essa energia, ela se torna em gordura. Se sua vida cotidiana é sedentária e você está abusando de carboidratos e açúcares refinados, pode ser um dos grandes bloqueios que você está enfrentando para perder peso.

5. Aumente o seu consumo de legumes. Eles são uma proteína vegetal que fornece uma grande quantidade de nutrientes, além de fibras e é altamente saciante. Cozinhe-os apenas com legumes, reduza a quantidade de óleo e sal que você coloca. Use-os em saladas.

6. Reduza o consumo de carne e enchidos . Estes últimos são produtos como chouriço , salsichas, bacon, que contêm muito sal e outros conservantes que não são benéficos para a saúde e bloqueiam perder peso.

Existem muitas outras recomendações que tentaremos aprofundar a partir de agora, mas acho que esse pode ser um excelente ponto de partida para muitas pessoas. Não tente encontrar soluções rápidas, tente soluções reais com resultados permanentes.

Não vamos tentar enganar a nós mesmos e à população em geral, nossa saúde depende principalmente de cada um de nós, pois cada pessoa sabe o que realmente come todos os dias, a qualidade do que come e quais aspectos podem ser aprimorados para melhorar a qualidade de vida.

Esther García / Nutricionista e Dietética