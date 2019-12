Empreendedorismo : 15 vencedores com acesso ao financiamento

A Casa das Artes Criação ambiente e Utopia acolheu no dia 5 de dezembro o evento final da Caravana de Negócios Sociais – “Panga Ngunu” -, que marcou o fim do Projecto “Encorajar os Jovens a Tornarem-se Empreendedores Sociais”. Financiado pelo PNUD e

implementado em parceria com o Ministério da Juventude, Desporto e as Câmaras Distritais de Água Grande e Mé-zochi o projeto teve como objectivos promover e desenvolver de capacidades neste conceito inovador e incentivar a população mais jovem a se tornar empreendedora social e demonstrar o poder de transformação de empresas socialmente inovadoras, capazes de atrair parceiros tradicionais e não tradicionais e replicação de iniciativas a outros distritos do país.

Neste evento final 30 projetos disputaram a possibilidade de conseguirem o financiamento necessário para a implementação do mesmo. Todos os projectos foram julgados consoante 8 critérios previamente definidos (solução, necessidade, mercado alvo e clientes, vantagem competitiva, escala, impacto social, apresentação e modelo de negócio).

Todo o processo até a final envolveu a formação de 60 mentores em negócios sociais, a realização da caravana “Zunta Món” em Água Grande e Mé Zochi, com objetivo de sensibilizar os jovens sobre este novo conceito de empreendedorismo baseado em negócios sociais.

Durante a caravana foram inscritos 453 jovens e selecionados 150 que passaram por um processo de formação de quatro meses ministrada a distância pela ONG Yunus and Youth, com apoio de mentores locais, para o desenvolvimento de competências em negócios sociais e preparação para a criação de ideias de negócios sociais.

Projeto em Números:

+1.000 jovens compareceram às Caravanas Zunta Món

+450 jovens inscreveram suas ideias de negócios sociais

150 jovens iniciaram a Jornada em Negócios Sociais apoiados por

30 Mentores Nacionais

120 jovens finalizaram todas as atividades obrigatórias do treinamento

88 projetos foram submetidos à avaliação da Yunus&Youth

30 projetos foram selecionados para se apresentar à banca de jurados

15 pequenos negócios sociais receberão investimento semente para implementação dos projetos

Veja a lista dos projectos vencedores – PROJETOS VENCEDORES

Fonte – Programa das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe