Detenções Ilegais de cidadãos em STP – Agora foi a vez do único cirurgião do país

Pascoal d´Apresentação, único médico cirurgião são-tomense e em actividade no Hospital Central Ayres de Menezes, foi preso pelo Ministério Público no último fim de semana e conduzido directamente à Cadeia Central.

Foi preso enquanto médico cirurgião e alegadamente acusado pela prática de um crise de homicídio simples, segundo as declarações do seu advogado, à Televisão São-tomense.

O cirurgião, foi preso a mando do Ministério Público, como sendo responsável pela morte de uma criança de 2 anos, a que se retirou uma moeda que alegadamente se alojou nos pulmões, e também pela morte de uma mulher de 63 anos, que teria ingerido um medicamento alegadamente administrado pelo médico em causa.

O advogado do médico Pascoal d´Apresentação, apresentou vários elementos para provar ao público são-tomense que o processo de prisão é manifestamente ilegal.

Segundo o advogado, o cidadão foi detido, mas não foi interrogado por nenhum magistrado do ministério público. Sem qualquer interrogatório, o cidadão foi simplesmente conduzido a penitenciária do Estado, sem uma decisão do Juiz de Instrução.

O único cirurgião do país, não teve a sorte que alguns cidadãos nacionais tiveram no passado recente. Foram detidos pelo Ministério Público, através de processos manifestamente ilegais, segundo os seus advogados, mas foram mandados para serem guardados nas celas da Polícia Judiciária.

Pascoal d´Apresentação, médico e director do Hospital Central, não passou pelos calabouços da PJ. Foi directo para a Cadeia Central.

O Ministério Público de São Tomé e Príncipe, que é acusado por muitos advogados de proceder a detenção ilegal de cidadãos, na calada da noite, incluindo a intervenção directa no posto de serviço do cidadão, apareceu recentemente e pela primeira vez, a contestar também a detenção de um cidadão envolvido num escândalo financeiro de grande monta.

O cidadão em causa tinha sido detido autonomamente pela PJ. Situação que não agradou ao Ministério Público, que exigiu a libertação do cidadão detido, por manifesta ilegalidade cometida pela PJ.

O debate em torno da legalidade ou ilegalidade, das acções de detenção de cidadãos desencadeadas pelo Ministério Público, ainda está no começo.

Já avançado, está o processo de detenção do único médico cirurgião do país. O Téla Nón apurou junto a Ordem dos Médicos, aque até ao meio dia do último sábado, o banco de urgências do Hospital Central Ayres Menezes, registava mais de 8 pacientes que precisavam de intervenção cirúrgica ou de acompanhamento do médico especialista em cirurgia.

São Tomé e Príncipe só tem um, e se encontrava nesta altura na cela da Cadeia Central. Através da Ordem dos Médicos a classe médica de São Tomé e Príncipe, já manifestou uma certa contracção. Não assume a responsabilidade pelos casos clínicos que não são da sua competência técnica.

A Ordem dos Médicos, já exigiu ao Ministério da Saúde a abertura de um inquérito, para se apurar todas as responsabilidades nos procedimentos clínicos que foram executados, no caso da criança de 2 anos e no caso da mulher de 63 anos.

Pascoal d´Apresentação enquanto médico é criticado(Diabo Levé) por muitos cidadãos são-tomenses. O Téla Nón tem dados e elementos que comprovam que o mesmo médico cirurgião, é também elogiado(Deçu Pagué) por muitos outros cidadãos nacionais, que destacam as intervenções clínicas de Pascoal d´Apresentação, como tendo permitido sarar enfermidades e salvar vidas.

Abel Veiga