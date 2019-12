Cirurgião Pascoal foi posto em liberdade a troco de uma caução de 20 mil euros

Presente ao Juiz nesta segunda – feira, o médico cirurgião Pascoal d´Apresentação, acabou por ser posto em liberdade, a troco do pagamento de uma caução de 500 mil dobras, valor equivalente a 20 mil euros.

A defesa do médico, explicou que o valor da caução foi divido em duas parcelas. A primeira parcela de 250 mil dobras, cerca de 10 mil euros, tiveram que ser pagos ainda nesta noite de segunda – feira. A segunda parcela de mais 250 mil dobras, deverá ser paga até a próxima sexta – feira.

Segundo o advogado de defesa, se o cirurgião Pascoal d´Apresentação, não pagar a segunda parcela da caução na sexta feira, 13 de Dezembro, será imediatamente conduzido a cadeia central para cumprimento da prisão preventiva.

Aliás o Téla Nón apurou que a par da detenção do médico no último sábado na sua residência, e a sua condução imediata a cadeia central, o Ministério Público, propôs ao juiz que após a audição no Tribunal, o cirurgião fosse reconduzido a Cadeia Central, para aguardar o julgamento em regime de prisão preventiva.

Noelkid Martins, advogado de defesa do médico Pascoal d´Apresentação, disse ao Téla Nón que o seu constituinte é acusado pelo Ministério Público pela prática de um crime de homicídio simples, que é punido com penas de prisão que variam entre 8 e 16 anos.

Para já o único médico cirurgião do país, aguarda em casa, pelo andamento do processo.

Abel Veiga