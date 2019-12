Geradores financiados por companhias petrolíferas já estão instalados

4 geradores de marca caterpillar foram instalados na Central Térmica de Santo Amaro, na última quinta feira. Há cerca de 15 dias 1 foi instalado na central eléctrica da ilha do Príncipe.

Está assim instalada a central térmica de emergência, anunciada pelo Governo em Agosto passado. Os grupos de geradores com capacidade de produzir 10 megawatts de potência de energia, foram adquiridos pelo Governo, no quadro das acções de apoio social das companhias petrolíferas BP e Kosmos Energy.

As duas companhias, a Britânica BP e a Americana Kosmos Energy, estão a intervir nos blocos 10 e 13 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Ño quadro da responsabilidade social, as duas companhias petrolíferas disponibilizaram 4,5 milhões de euros, para aquisição dos grupos de geradores. Na cerimónia de instalação dos grupos em Santo Amaro, o governo através do ministro Osvaldo Abreu, reconheceu que as novas máquinas repõem o normal fornecimento de energia eléctrica em todo o país.

A empresa são-tomense CIEM, foi quem importou e dentro do prazo definido pelas empresas petrolíferas financiadoras, os geradores de marca Caterpillar.

Abel Veiga