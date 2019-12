Duas crianças de 4 e 1 ano morreram carbonizadas

Fogo engoliu uma casa no bairro da quinta de Santo António, na cidade de São Tomé. O sinistro acontece na madrugada do último domingo. Duas meninas, uma de 4 anos e outra com apenas 1 ano e 6 meses, morreram carbonizadas, enquanto a mãe estava a dançar numa discoteca do Bairro da Quinta de Santo António.

As testemunhas relataram que as duas crianças estavam sozinhas em casa. Segundo ainda os relatos das testemunhas, antes de ir dançar na discoteca Africana, a mãe das duas crianças terá deixado uma vela acesa em casa.

A casa que não tinha energia eléctrica, era habitada por três famílias. As duas meninas que perderam a vida, compunham a família da mãe, que estava a dançar na madrugada do último domingo na discoteca Africana.

Espera-se que o ministério público, detentor da acção penal ajude o país a defender os direitos das duas crianças, cujas vidas foram ceifadas pelo fogo facilitado por uma mãe ausente, e dominada pela noite são-tomense.

Também na ilha do Príncipe, os populares pedem a acção exemplar do Ministério Público e de outros órgãos do sistema de justiça, no sentido de fazer justiça, a um cidadão que na última semana, decidiu esfaquear a mulher, esta por sinal caseira.

Talvez pelo facto do esfaqueamento não ter sido suficiente, o tal marido-cidadão, optou por lançar fogo a casa. A casa comboio, ou melhor, a sanzala da comunidade agrícola de Ponta do Sol no Príncipe, ardeu em série, deixando mais de 10 famílias sem tecto.

Abel Veiga