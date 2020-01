Sociólogo mostra estudo que desmente a história contada em Portugal de que “Crianças de STP bebem mais álcool do que leite”

Tomando o conhecimento da barbaridade que foi notícia no Jornal o público de Portugal por alguém que se quis passar por investigadora, sobre o consumo de álcool em São Tomé e Príncipe por Crianças e mais uma serie de atrocidades sem pautar pela cientificidade que este tipo de investigação exige, tomei a liberdade de apresentar dados credíveis realizado em São Tomé e príncipe.

Entre ano 2015-2016 realizou um Estudo sobre a prevalência de consumo de substâncias psicotrópicas em Adolescentes e Jovens nas Escolas Secundárias do Distrito de Água-Grande Mé-zochi, Lembá, Cantagalo e a Região Autónoma do Príncipe.

O Estudo foi liderado pelo Gabinete de prevenção e Luta Contra a Droga e a Toxicodependência (GPLDT/IDT) que tinha como Directora a actual Ministra da Justiça Dra. Ivete Lima e contou com a colaboração técnica de quadros do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e com a minha colaboração na qualidade de consultor independente. Tratou-se de um estudo que gozou de financiamento da UNICEF.

Ficha Técnica

RESPONSÁVEL:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS/INSTITUTO DA DROGA E TOXICODEPENDÊNCIA

Realizado por:

Instituto da Droga e Toxicodependência

Ivete Santos Lima Correia

Abulazis Bandeira

Carlos Lopes

Instituto Nacional de Estatística:

Helder Salvaterra

Idálio Luís

Consultor autónimo:

Olívio Diogo

FIANCIAMENTO:UNICEF

Razão do estudo:

⦁ Aumento de consumo de drogas lícitas e ilícitas por parte dos adolescentes e jovens.

Objectivo geral do estudo:

⦁ Avaliar a prevalência de uso e consumo de substâncias psicoactivas e substâncias psicotrópicas, em adolescentes e jovens das Escolas Secundárias

Objectivo específico:

⦁ Diagnósticar o uso e consumo de drogas na população estudantil nas escolas secundárias.

⦁ Avaliar a prevalência do uso de drogas entre adolescentes de diferentes escolas com o nível de escolaridade.

⦁ Conhecer os hábitos dos consumidores face ao tabaco, álcool e outras drogas.

⦁ Determinar a proporção de adolescentes e jovens que consomem qualquer tipo de drogas e aqueles que não consomem.

⦁ Estimar a prevalência de uso de drogas em adolescentes que freguentam o mesmo nível de escolaridade em diferentes Distritos e na Região Autónoma do Príncipe.

Metodologia

⦁ Foram inquiridos num total de 3.808 estudantes: do Distrito de Àgua-Grande (Liceu Nacional) Distrito de Lembá (Escola Secundária de Neves), Distrito de Mé-Zochi (Escola Secundária da Trindade e Maria Manuela Margarido), na Região Autónoma do Príncipe( Escola Secundaria de Padrão, S.António II,Praia Inhame, Nova Estrela.

⦁ Inquérito (34 perguntas e estruturado em 3 módulos)

⦁ Inquerito por questionário com autopreenchimento nas sala de aula

⦁ Método de amostragem probalística sistemática .

⦁ Amostra de 3.808 estudantes 7.ª à 12:ªclasse de 11-22anos

⦁ Cobertura da amostra -100%

⦁ Raparigas-56,2%

⦁ Rapazes 43,8%

⦁ Idade média dos entrevistados situa-se entre 16-17 anos

⦁ 17-19 Anos-48,2%

⦁ 17anos-20 %

⦁ 20-22 Anos-9%

⦁ Nível de escolaridade dos inquiridos

⦁ 12ºclasse-31,9% Sexo feminino-59,6% Sexo masculino-40,4%

⦁ 9ºclasse-2,7% dos quais 47,1% sexo feminino,52,9%

Período de frequência:

⦁ Período da manhã-47% (46,1% raparigas,53,9% rapazes)

⦁ Período da tarde-52% (52,2% raparigas, 47,8%rapazes)

Distrito de residência

⦁ Distrito de MÉ-Zochi-40,1%( 56,4% raparigas,43,6% rapazes)

⦁ Água-Grande 32,1% ( 59,5% raparigas,40,5% rapazes)

⦁ Distrito de Lémba 3,3%

Indicadores de caracter social

⦁ 48,9% dos entrevistados declararam que chefe de família é pai

⦁ 34,5%-chefe é mãe

Maior grau de instrução dos chefes de família:

⦁ 23%-nível básico (5ª a 7ªclasse) (42,9% sexo masculino,57,1% sexo feminino)

⦁ Residência:

⦁ 78% Vivem com os pais(44,2% sexo masculino,55,8% sexo feminino)

Apresentação dos resultados:

*vou apenas incidir na apresentação de dados relativos ao consumo de álcool

PREVALENCIA DE DROGAS LÍCITAS

⦁ Para o presente estudo tomou-se em consideração como drogas lícitas (cerveja, vinho (branco/tinto),vinho da palma, caipirinha, aguardente, cacharamba, whisky, cigarro.

⦁ Neste ponto entender a relação entre o índice do consumo por faixas etárias e entre os sexos dos inquiridos.

Consumo de álcool segundo a faixa etária

Consumo de álcool por sexo

Consumo de álcool de acordo com o tipo de bebida

Tabela10:

Percentagem dos que consomem bebidas alcoólicas, segundo idade simples, faixa etária, sexo, por precisar duma 1ª dose pela manha, para sentir-se melhor

Você precisou duma 1ª dose pela manha, para sentir-se melhor Total

Não Mais ou menos Sim NS/SD % n

% % % %

Idade exacta em anos 11 80,0 0,0 0,0 20,0 100,0 10

12 57,8 6,0 4,8 31,3 100,0 83

13 60,0 2,4 9,4 28,2 100,0 85

14 54,7 1,7 2,6 41,0 100,0 117

15 48,8 2,5 1,7 47,1 100,0 121

16 40,7 2,2 4,9 52,2 100,0 268

17 52,8 3,8 6,4 37,1 100,0 345

18 52,2 3,3 4,3 40,2 100,0 301

19 54,1 1,4 7,8 36,7 100,0 218

20 60,7 1,3 5,3 32,7 100,0 150

21 57,1 2,9 5,7 34,3 100,0 35

22 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 2

Faixa etária 10-14 58,0 3,1 5,1 33,9 100,0 295

15-19 49,9 2,8 5,3 42,0 100,0 1253

20-24 59,9 1,6 5,9 32,6 100,0 187

Sexo do/ a entrevistado/ a (aluno/a) Masculino 57,4 3,6 6,5 32,5 100,0 883

Feminino 47,1 1,8 4,2 46,9 100,0 852

Total 52,3 2,7 5,4 39,6 100,0 1735

Tabela1:Consumo de bebidas alcoólicas:

Percentagem dos que consomem bebidas alcoólicas, segundo idade simples, faixa etária, sexo, por consumo de bebida alcoólica

Alguma vez você consumiu/bebeu bebidas alcoólicas Número de estudantes inqueridos Numero de estudantes que beberam pelo menos uma vez

Não Sim Experimentei uma vez % n % n %

n % n % n %

Idade exacta em anos 11 12 54,5 5 22,7 5 22,7 100,0 22 ,6 10 ,3

12 82 49,7 20 12,1 63 38,2 100,0 165 4,3 83 2,2

13 151 64,0 27 11,4 58 24,6 100,0 236 6,2 85 2,2

14 115 49,6 44 19,0 73 31,5 100,0 232 6,1 117 3,1

15 257 68,0 60 15,9 61 16,1 100,0 378 9,9 121 3,2

16 333 55,4 131 21,8 137 22,8 100,0 601 15,8 268 7,0

17 414 54,5 191 25,2 154 20,3 100,0 759 19,9 345 9,0

18 334 52,6 165 26,0 136 21,4 100,0 635 16,7 301 7,9

19 225 50,8 140 31,6 78 17,6 100,0 443 11,6 218 5,7

20 115 43,4 108 40,8 42 15,8 100,0 265 6,9 150 3,9

21 35 50,0 21 30,0 14 20,0 100,0 70 1,8 35 ,9

22 5 71,4 1 14,3 1 14,3 100,0 7 ,2 2 ,1

Faixa etária 10-14 360 55,0 96 14,7 199 30,4 100,0 655 17,2 295 7,7

15-19 1563 55,5 687 24,4 566 20,1 100,0 2816 73,9 1253 32,9

20-24 155 45,3 130 38,0 57 16,7 100,0 342 9,0 187 4,9

Sexo do/ a entrevistado/ a (aluno/a) Masculino 788 47,2 519 31,1 364 21,8 100,0 1671 43,8 883 23,2

Feminino 1290 60,2 394 18,4 458 21,4 100,0 2142 56,2 852 22,3

Total 2078 54,5 913 23,9 822 21,6 100,0 3813 100,0 1735 45,5

Dados apresentados pelo sociólogo – Olívio Diogo(na foto)

