HELPO e Sociedade Portuguesa de Alcoologia juntos no combate ao alcoolismo em S. Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe enfrenta uma elevada taxa de consumo de álcool, com impactos significativos na saúde da população.

“Atuamos principalmente na área da nutrição, mas ao longo do tempo percebemos um problema crescente. Muitas das crianças que chegam às nossas consultas com dificuldades no desenvolvimento são filhos de mães que enfrentam problemas com o álcool“, afirmou Bruna Jarimba, da Helpo.

Preocupada com essa realidade, esta ONG portuguesa está a implementar o projeto nacional “Sem Riscos de Género”, voltado para a prevenção, reabilitação e reinserção de mulheres com problemas relacionados com o álcool. Como parte da iniciativa, especialistas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia estão no arquipélago para capacitar profissionais que lidam com essa problemática.

“Para fazerem um trabalho possível, porque têm que intervir para salvar pessoas. Podem modificar, podem chamar a atenção às autoridades, podem fazer estruturas efetivas de tratamento em todo São Tomé e Príncipe”, destacou João Cabral Fernandes, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Alcoologia.

A psicóloga clínica Helga Bragança, do Centro Hospitalar de São Tomé, foi selecionada para participar nesta formação: “Lidar com o álcool não é fácil. Seus efeitos não impactam apenas o indivíduo, mas também toda a família. Trabalhar nessa área é essencial para adquirir conhecimento e conscientizar o mundo sobre os desafios que o álcool representa dentro da nossa sociedade.”

Os estudantes de enfermagem do Instituto Vítor Sá Machado também irão beneficiar desta ação de capacitação.

O projeto “Sem riscos de género é financiado pela cooperação portuguesa e UNICEF.

José Bouças