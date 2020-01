Empresa Pública mais contestada de STP criou Provedor

EMAE – Empresa de Água e Electricidade, é reconhecida em todo São Tomé e Príncipe, como sendo a empresa pública, mais contestada pela população.

Os serviços de fornecimento de Luz e água acontecem muitas vezes a conta-gotas. No entanto as facturas emitidas pela EMAE, acabam segundo os clientes por reflectir valores astronómicos, e insuportáveis.

Muitas vezes a secção de reclamações da EMAE, no edifício sede no centro da capital São Tomé, parece um campo de batalha. Tudo por causa da manifestação dos clientes irritados com as facturas da EMAE, ou também devido a danificação dos seus electrodomésticos por conta dos cortes cíclicos da energia fornecida pela EMAE.

Clima permanentemente tenso entre os clientes e a empresa de água e electricidade, que levou a administração da empresa a requisitar segurança policial.

As equipas técnicas da EMAE, que fazem o corte de energia ou de fornecimento de água nos bairros da capital ou nas localidades do interior do país, são escoltadas pela Polícia de Intervenção Rápida ou pela Polícia Militar.

Na tentativa de melhorar a imagem da empresa no seio do povo de São Tomé e Príncipe, a administração da EMAE, decidiu criar um Provedor.

Romão Pereira de Couto, antigo Juiz, e ex-governante de São Tomé e Príncipe, foi nomeado como primeiro provedor da Empresa de Água e Electricidade.

«Essa instituição é para mediar os conflitos existentes entre a EMAE e os clientes», declarou o Provedor.

Em caso de litígio com a EMAE, o cliente que não for bem atendido pela administração da empresa, deve recorrer ao provedor. «Se a EMAE tiver oposição à uma decisão do provedor, o provedor comunica ao cliente. Neste caso o cliente tem uma decisão do Provedor que pode ajuda-lo a recorrer as instâncias judiciais e de forma sustentada, e resolver o diferendo a seu favor», pontuou Romão Pereira de Couto.

Os clientes da EMAE apoiam a iniciativa, de criação do Provedor. Uma iniciativa que deverá evitar protestos e até confrontos físicos, que muitas vezes marcam o relacionamento entre a EMAE enquanto empresa pública, e os seus clientes, frustrados por causa do mau serviço que lhes são prestados.

Abel Veiga