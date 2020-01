17 são-tomenses residem no epicentro do coronavirus

A cidade chinesa de Wuhan onde se deflagrou a doença respiratória, para já sem cura, alberga 17 estudantes são-tomenses. A informação foi dada pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Elsa Pinto.

«Tranquilizar os familiares mais próximos de que até agora nenhuma nota ou informação de que algum estudante são-tomense tivesse contraído a virose. Temos 17 estudantes nessa cidade», declarou a ministra na terça – feira.

Na conversa com os jornalistas, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, anunciou que iria reunir-se com o embaixador da República Popular da China em São Tomé e Principe, Wang Wei.

Uma reunião que segundo Elsa Pinto, serviria para lançar pistas para socorrer e proteger os 17 estudantes que estão sitiados na cidade de Wuhan, por causa do coronavirus.

«Tenho um encontro com o embaixador da China para dizer que medidas vamos tomar conjuntamente para proteger os são-tomenses», precisou a ministra.

A Chefe da Diplomacia são-tomense, acredita que Deus vai proteger os 17 cidadãos são-tomenses e os demais habitantes da cidade de Wuhan. A nível nacional, Elsa Pinto confia que a obra de Deus que permitiu a criação de São Tomé e Príncipe como um arquipélago, por si só, dá protecção ao país. «Os Estados insulares têm a sua defesa natural», frisou.

Coronavirus, só pode entrar em São Tomé e Príncipe por importação, aérea ou marítima. Por isso mesmo no quadro do grito de alarme mundial dado pela OMS, a ministra considera que São Tomé e Príncipe, através do ministério da saúde deverá reforçar as acções de fiscalização sanitária nos portos e no aeroporto internacional.

Abel Veiga