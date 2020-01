Coronavirus : Ministério da Saúde já criou espaço para quarentena

O Ministério da Saúde reforçou a fiscalização sanitária nos portos e no aeroporto internacional de São Tomé, para evitar a entrada do coronavirus no país.

Dentre as medidas de prevenção o Ministério da Saúde anunciou que já criou um espaço de isolamento no Hospital Central Ayres de Menezes, para albergar os possíveis casos suspeitos que vierem a surgir no país.

Carlos Almeida, Director do Centro Nacional de Endemias, que leu o comunicado do Ministério da Saúde, garantiu ao país, que todas as acções do sistema nacional de saúde são coordenadas e apoiadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.

Segundo o ministério da Saúde, o continente africano, ainda não foi infectado pelo vírus, que surgiu na Ásia, e já atingiu a Europa, e a América. Para já São Tomé e Príncipe está livre da infecção, não tendo registado até o momento qualquer caso suspeito de coronavirus.

Em caso de situações suspeitas, o ministério da Saúde, explica que serão acompanhados e as amostras enviadas para análises em institutos internacionais sob administração da OMS.

Ainda nesta quinta feira o Ministro da Saúde Edgar Neves e a equipa técnica do sector da saúde reuniu-se com a representação da OMS em São Tomé e Príncipe. Reunião técnica para seguimento a tempo e hora da evolução do coronavirus no mundo, e a definição das estratégias preventivas a nível interno.

Abel Veiga