“Operação Vassourada” para São Tomé ser novamente cidade mais limpa de África

Arrancou na última sexta feira, a “Operação Vassourada”. Trata-se de uma operação de salubridade pública, que pretende acabar com o amontoar de lixo na cidade de São Tomé.

Promovida pela Fundação Micondó, instituição liderada por Jean Piérre Bensaid, Cônsul de São Tomé e Príncipe em Marselha – França, a “operação vassoura”, envolve a Câmara Distrital de Água Grande que administra a cidade de São Tomé, e a empresa de construção civil, JAA, do são-tomense vulgarmente conhecido por António Dolores.

«Esta operação tem que ser feita agora porque temos muitos pontos da cidade com muito lixo e que só com os meios da Câmara Distrital, nunca conseguiremos dar cobertura», afirmou José de Carvalho, Presidente da Câmara de Água Grande.

Segundo o autarca a “Operação Vassourada” faz parte de uma das acções da longa e intensa campanha de limpeza que a autarquia projecta para o ano 2020.

Para já desde o dia 7 de Fevereiro e até o dia 11, a “operação vassourada” utiliza máquinas pesadas, nomeadamente retro – escavadoras, para remover o lixo que está amontoado em várias artérias da cidade capital e arredores.

Jean Pièrre Bensaid, em nome da Fundação Micondó, manifestou a insatisfação pelo actual cenário da capital, marcado por muito lixo e por grande ameaça a saúde pública.

«Estou a lançar a fundação Micondó, virada para o desenvolvimento sustentado do país. Vai dar apoio para educação, saúde, cultura e o património de São Tomé e Príncipe. Por isso decidi iniciar com apoio a Câmara da cidade capital, para retirar a maior parte do lixo, de forma que a nossa cidade volte a recuperar o seu estatuto de mais linda de África», pontuou Jean Pièrre Bensaid.

A parceria tripartida, Fundação Micondó, a Autarquia de Água Grande, e a empresa JAA de António Dolores, pretende limpar a cidade, e cultivar a mudança de mentalidade no seio da população citadina. Até julho de 2020, mês da independência nacional, a “Operação Vassourada”, prevê uma mudança total na imagem actual da cidade de São Tomé.

«Esta acção é a primeira de uma série de outras que visam acabar com o lixo na cidade capital. Vamos também apoiar na formação e no apoio material, em parceria com outros parceiros internacionais», acrescentou o cônsul de São Tomé e Príncipe em Marselhba-França e Presidente da Fundação Micondó.

No seu projecto de saneamento do meio e de organização da cidade de São Tomé, para 2020, a autarquia de Água Grande, promete combater os cães vadios que passeiam pela capital. José de Carvalho, anunciou que vai trabalhar com a Direcção Geral da Pecuária, para controlar os cães vadios em São Tomé.

Da mesma forma e em colaboração com os serviços de psiquiatria do hospital Central Ayres de Menezes, a autarquia de Água Grande, quer implementar um plano de protecção dos doentes mentais que deambulam pela cidade capital.

Abel Veiga