Golpes de catana tiraram vida a administradora de um hotel em São Tomé

Cidadã portuguesa, radicada há mais de uma década em São Tomé e Príncipe, Catarina Barros de Sousa, cultivou sobretudo amizade no seio da sociedade são-tomense.

Mulher de 51 anos, era amiga de quase todos são-tomenses. Trabalhou em várias empresas e instituições privadas de São Tomé e Príncipe.

Nos últimos 2 anos, administrou Mucumbli. Trata-se de uma unidade hoteleira de turismo rural e ecológico, localizada na região norte da ilha de São Tomé.

O seu percurso de dedicação ao trabalho, muitas vezes assegurado por uma motorizada que conduzia sobretudo na cidade de São Tomé, foi travado por volta das 18 horas e 40 minutos de segunda-feira, 3 de Março.

No seu gabinete de trabalho, no edifício que alberga os escritórios do Hotel Mucumbli, Catarina Barros de Sousa, terá sido atacada por alguém. Pois, o seu corpo sem vida foi encontrado estatelado no chão ensanguentado do gabinete.

Vários golpes na zona da cabeça e um violento rasgo no pescoço, deixam antever a possibilidade de ter sido um ataque à catana.

«A investigação prossegue. Tomamos contacto com a ocorrência, deslocamos ao local e confirmamos que se trata de uma cidadã estrangeira de nacionalidade portuguesa», afirmou Maribel Rocha, directora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe.

Desde a noite de segunda-feira que a polícia judiciária decidiu manter sob custódia, um funcionário da unidade hoteleira, por sinal, o guarda, que alegadamente encontrou o corpo sem vida no escritório do hotel Mucumbli.

Na manhã de terça feira, a Directora da PJ, acompanhada pelos inspectores seguiu viagem rumo Mucumbli, o local do crime, a mais de 27 quilómetros da cidade de São Tomé.

A Polícia Judiciária, prometeu empenho na investigação, para esclarecer o crime de sangue, que chocou a cidade de Neves(capital da região norte de São Tomé), e entristeceu o país em geral.

