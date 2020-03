COVID – 19 : ” Uma Batalha Contra Inimigo Comum”

Num artigo que reflecte o combate do povo e do Governo da China contra o COVID-19, Wang Wei, embaixador da China em São Tomé e Príncipe, é lança um apelo : “Nesta batalha contra o inimigo comum, ninguém pode ficar de fora”.

…………………………………..

O ano 2020 começou com um ambiente pesado, pelo que a humanidade confronta-se com um vírus novo e desconhecido. A epidemia causada pelo COVID-19 constitui uma grande ameaça para a saúde humana, e também um grande desafio para a segurança global.

Nesta batalha contra o inimigo comum, a China tem ficado na vanguarda. Sob decisão e comando pessoal do Presidente chinês Xi Jinping, o Governo chinês tem tomado medidas mais abrangentes, mais rigorosas e mais completas para prevenir e controlar a epidemia. O povo chinês, de 1,4 mil milhões de população, tem demonstrado uma forte união no combate à epidemia, respondendo ativamente ao apelo do Estado através de participação na equipa médica, prestação de serviço voluntário, auto-isolamento domiciliário, ou doação generosa.

As vantagens institucionais do socialismo de caraterísticas chinesas brilham vivamente no decorrer desta batalha. Neste momento, o controle epidémico na China demonstra uma tendência positiva de melhoramento, alcançando já importantes resultados, e tudo indica que a China vencerá definitivamente esta epidemia.

Nesta batalha contra o inimigo comum, a China não tem lutado sozinho. Mais de 170 países, incluindo São Tomé e Príncipe, e mais de 40 organizações internacionais e regionais manifestaram solidariedade para com a China, prestando apoios materiais e ou morais. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apontou que, a China tem contribuído para toda a humanidade com enormes sacrifícios e assumido responsabilidade de um grande país através das suas ações concretas.

O Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que, as medidas tomadas pela China de forma rápida e eficaz não só protegem os próprios cidadãos chineses, mas também o povo do mundo inteiro, e ganham tempo precioso para a prevenção e o controle mundial da epidemia. A Reunião dos Ministros Africanos da Saúde avaliou positivamente os esforços da China na luta contra a epidemia, expressando o seu elogio e apoio à China.

Nesta batalha contra o inimigo comum, ninguém pode ficar de fora. O Presidente chinês Xi Jinping afirmou que, a China tem seguido a visão da comunidade de destino comum da humanidade, defendendo não só segurança e saúde do povo chinês, mas também visando fazer contribuições positivas para a saúde pública mundial. O Governo chinês tem divulgado a tempo informações atualizadas sobre a epidemia, compartilhou a sequência genética do novo coronavírus, fez doação de 20 milhões de dólares americanos para a OMS, forneceu gratuitamente kits de teste e outros suprimentos médicos à União Africana.

O grupo de trabalho composto por especialistas dirigidos pela OMS considerou que, os esforços da China ganharam tempo precioso a favor de todo o mundo, e forneceram referências e experiências para outros países. Ao mesmo tempo, o Governo chinês tem dado grande atenção em garantir segurança de vida e de saúde dos residentes estrangeiros na China, especialmente dos estudantes.

Com a epidemia passa agora a ser considerada como pandemia global, ao reforçar os trabalhos domésticos da prevenção e do controle, a China está disposta a continuar a desenvolver cooperação internacional nesta luta contra a epidemia, compartilhando as suas experiências em termos de prevenção, controle, diagnóstico e tratamento, contribuindo ao mundo a sabedoria e solução da China, com atitude de abertura, transparência e alto senso de responsabilidade.

Perante o feroz vírus, cada indivíduo humano é vulnerável, mas a união de toda a humanidade poderá fazer forças incríveis. Tenho plena confiança de que, com esforços comuns da comunidade internacional, os seres humanos derrotarão o nosso inimigo comum e, ganharemos juntos esta batalha o mais breve possível.

Wang Wei – Embaixador da República Popular da China em São Tomé e Príncipe