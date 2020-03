Mais de 100 passageiros em regime de quarentena obrigatório

Mais de 100 passageiros que chegaram ao país no último fim-de-semana, foram colocados em regime de quarentena obrigatório, por um período de 15 dias.

Uma decisão do Governo, no quadro das medidas restritivas para evitar que o vírus do Covid-19, entre no território são-tomense.

O voo da STP-Airways, oriundo de Portugal, aterrou em São Tomé, no último sábado, pouco tempo antes da entrada em vigor da decisão do governo de interditar o espaço aéreo nacional por um período de 15 dias.

Os 110 passageiros, cidadãos nacionais e estrangeiros, que viajaram no aparelho da EuroAtlantic foram imediatamente confinados em autocarros e conduzidos às instalações do Hotel Miramar na capital São Tomé.

O Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Ambiente, Osvaldo Abreu, comandou a operação de confinamento dos passageiros. «Pedimos compreensão… é neste momento que temos de dar as mãos , como cidadãos e como são-tomenses, para que a protecção de todos seja uma garantia», declarou o ministro.

Submetidos a triagem médica, no grupo de contam-se algumas figuras santomenses, nomeadamente juízes conselheiros do Tribunal de Contas e do Tribunal Constitucional.

«Assistência médica será permanente, assim como os controlos que serão feitos , e para isso teremos um destacamento médico aqui no hotel Miramar», acrescentou o ministro Osvaldo Abreu.

Com 180 quartos, o Hotel Miramar, oferece boas condições para o confinamento dos 110 passageiros, durante 2 semanas.

Já no domingo chegou ao país, uma caravana de futebol feminino de São Tomé e Príncipe, que participou em jogos africanos. Também foi submetida a quarentena obrigatória no edifício do centro de estágios de futebol.

«Estamos a tomar as medidas devidas para diminuir os ricos de eventual contágio. Por isso temos em marcha uma série de medidas e acções», frisou o Ministro.

Osvaldo Abreu, acrescentou que desde a declaração do Estado de Emergência na semana passada, que medidas restritivas estão a ser implementadas em todo o território nacional, com vista a impedir que o Covid-19, apareça em São Tomé e Príncipe.

«Pedimos a todos os sectores públicos que ponham em marcha as medidas restritivas, e planos de contingência para minimizar a mobilidade e garantir a saúde pública….. No porto foram tomadas medidas extremas, para evitar que embarcações que cheguem a nossa costa com produtos, sejam tratados sob medidas de contingência....», concluiu.

São Tomé e Príncipe, reforça medidas para evitar o contágio pelo vírus Covid-19.

Abel Veiga