Sem capacidade interna para diagnosticar Covid-19, STP recebeu ajuda da OMS

A Organização Mundial de Saúde, que fez chegar na quarta – feira um lote de equipamentos de protecção contra a pandemia, anunciou que São Tomé e Príncipe ainda não tem capacidade técnica nem equipamentos, para realizar testes da doença.

«Para que se tenha tudo operacional para se fazer diagnósticos aqui no país, há vários elementos de equipamentos, de formação técnicas para que as coisas possam estar operacionais», declarou o ponto focal da OMS em São Tomé e Príncipe, Vilfrido Santana Gil. ´

Por isso, as autoridades sanitárias, continuam a recolher amostras que são enviadas aos laboratórios internacionais com competência para diagnosticar o Covid-19.

A OMS, financiou o transporte via DHL, dos equipamentos para protecção dos técnicos de saúde contra Covid-19. No mesmo aparelho, o Governo, aproveitou para enviar amostras para serem testadas no laboratório do vizinho Gabão.

«Hoje(quarta-feira) ainda, o Governo enviou amostras para serem analisadas no laboratório de Franceville no Gabão», assegurou Vilfrido Santana Gil, ponto focal da OMS em São Tomé e Príncipe.

Trata-se do segundo grupo de amostras que é enviado para análises no estrangeiro. O primeiro grupo de 25 amostras de pessoas suspeitas, foi testado no Instituto Ricardo Jorge em Portugal, e o resultado foi negativo.

Numa altura em que o espaço aéreo nacional está interditado, o envio de amostras para laboratórios internacionais começa a ser um quebra-cabeças para o governo.

No entanto o desembarque na quarta – feira, da primeira ajuda ofertada pela OMS, reforçou o número de equipamentos para recolha de amostras e materiais para protecção dos técnicos de saúde.

«São produtos médicos, sobretudo de protecção individual, para apoiar o Governo, para que os profissionais da saúde que estarão na linha da frente possam se proteger, a atender os casos, se eventualmente os tivermos», referiu Vilfrido Santana Gil.

A OMS, diz que apetrechou também o sistema nacional de saúde com tendas, para em caso de registo de infecção pela Covid-19, permitr aumentar a capacidade dos centros de saúde.

«Estamos a falar de máscaras, batas, viseiras, e chegaram também tendas para ampliação do serviço na eventualidade de termos infecção por Covid-19», frisou o ponto focal.

Apesar das dificuldades, as autoridades sanitárias e a OMS, garantem que até agora o arquipélago continua livre da infecção pelo Covid-19.

Abel Veiga