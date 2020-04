Covid-19 : Governo pede contra – análise ao teste do Gabão que deu 4 positivos

O Governo de São Tomé e Príncipe vai enviar amostras dos 4 casos, que o laboratório do Gabão disse serem positivos, para laboratórios internacionais de referência, a fim de se realizar a contra-análise.

Muita gente em São Tomé e Príncipe duvidou do resultado do teste de Franceville, que deu a São Tomé e Príncipe os primeiros casos do novo coronavírus, num total de 4.

Por sinal o Governo da República também tem dúvidas. A declaração do Ministro da Saúde, Edgar Neves(na foto), deixa claro a insegurança do governo, em relação ao resultado apurado pelo laboratório gabonês.

«Repetir os testes daqueles que foram positivos, no sentido de nós todos irmos sentido mais seguros», afirmou o ministro.

Antes, Edgar Neves, prometeu celeridade na realização de novos testes aos casos suspeitos que estão a ser seguidos pelo sistema nacional de saúde, mas também na realização da contra-análise, para dar fiabilidade ao resultado dos testes dos 4 casos positivos que foram vistos em Franceville.

«Não posso dizer próximas horas, …mas o mais rapidamente possível consigamos voltar a fazer a nova ronda de testes fiáveis, no sentido de voltar a rastrear as pessoas que a equipa de vigilância achar necessário», precisou o ministro.

Note-se que o espaço aéreo santomense continua interditado. O Governo deverá fazer um flic-flac aéreo nos próximos dias, para colocar amostras de suspeitos de Covid-19 em laboratórios de referência internacional.

Abel Veiga