Chegada de covid-19 em São Tomé e Príncipe é destaque em informe da OMS

A Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca São Tomé e Príncipe como a mais recente nação que relatou casos de covid-19.

Nesta terça-feira, a agência confirmou que o arquipélago tornou-se o 52º país do continente africano a confirmar a chegada do novo coronavírus, com quatro infectados. África tem mais de 9,6 mil casos confirmados.

Restrição

Nesta quarta-feira, São Tomé e Príncipe implementa medidas mais fortes de restrição para travar o alastramento da doença. Há duas semanas as autoridades declararam o Estado de Emergência em Saúde Pública.

A atualização global publicada na terça-feira indica que em nível global existem 1.279.722 casos confirmados e 72.614 mortes do novo coronavírus.

A confirmação dos casos em território são-tomense acontece quatro dias depois de o Banco Mundial ter aprovado US$ 2,5 milhões para ajudar o governo na resposta à pandemia.

Vigilância

A meta do financiamento é reforçar a capacidade imediata de resposta ao surto e outras emergências de saúde. As ações dessa iniciativa devem cobrir vários níveis.

O valor deve aumentar a capacidade de vigilância para detecção precoce da covid-19, gerir os casos, realizar o rastreamento de contatos, bem como promover campanhas de saúde e mobilização comunitária.

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU