Famílias carenciadas recebem dinheiro para garantir alimentação durante a quarentena

O Programa de Apoio às famílias carenciadas de São Tomé e Príncipe, é financiado pelo Banco Mundial. Avaliado em 3,5 milhões de dólares, o programa começou a ser implementado no final do ano 2019.

Com a chegada do novo corona vírus em São Tomé e Príncipe, no final do mês de Março último, o Governo decidiu antecipar o pagamento do apoio financeiro às famílias carenciadas.

Segundo a coordenadora da protecção social do distrito de Água Grande, que envolve a cidade de São Tomé, cada família carenciada registada no programa, está a receber 2400 dobras, perto de 100 euros.

«O valor é destinado para compra de alimentos. É uma forma de fazer com que as mães fiquem em casa e tenham algo para comer», assegurou a coordenadora do programa.

O programa envolve 2600 famílias carenciadas do país. Desde a última semana que as famílias carenciadas em todo o arquipélago, estão a receber através das caixas automáticas, dinheiro vivo, para garantir alimentação regular durante a quarentena.

Abel Veiga