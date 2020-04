Expectativa em torno dos 82 testes agora feitos na Guiné Equatorial

São Tomé e Príncipe, continua sem capacidade técnica e material para diagnosticar o virus SARS-CoV-2 (Covid-19). O Governo diz que continua a espera do laboratório de campanha e testes prometidos pela OMS.

No entanto depois dos primeiros 4 casos positivos testados em Franceville – Gabão, não terem convencido as autoridades sanitárias, governamentais e grande parte do público santomense, novas amostras foram enviadas desta vez, para o vizinho com quem o Governo tem tido maior cooperação e entendimento político nos últimos tempos, a Guiné Equatorial.

As autoridades sanitárias anunciaram o envio de 82 amostras, para serem analisadas no laboratório de referência da Guiné Equatorial. Entre as 82 amostras constam os 4 casos até agora sem sintomas, mas que o laboratório do Gabão considerou como positivos.

Tudo indica que nesta quarta feira, o Governo de São Tomé e Príncipe, deve anunciar os resultados dos 82 casos suspeitos que foram analisados no país vizinho.

Expectativas e ansiedades dominam sobretudo a capital São Tomé, onde habitam a maioria dos 82 suspeitos.

Polémica laboratorial pode também ser despoletada e com epicentro no Golfo da Guiné, caso o laboratório da Guiné Equatorial, venha dizer que não viu nas amostras o vírus, que o laboratório de Franceville do Gabão disse ter diagnosticado na semana, em 4 pessoas que chegaram a São Tomé na terceira semana do mês de Março, oriundos uns de Portugal e outros de Inglaterra.

Abel Veiga