STP ainda sem sintomas de Covid-19 decide encerrar o Mercado Municipal

O Governo de São Tomé e Príncipe, disse que auscultou a Direcção Geral do Hospital Central Ayres de Menezes, e foi esclarecido que até esta terça feira dia 14 de Abril, o único hospital de referência do país, não recebeu qualquer cidadão nacional ou estrangeiro « com sintomas associados ao novo coronavirus», diz o comunicado do conselho de ministros.

As autoridades sanitárias garantem que o pais ainda não registou qualquer sintoma da doença. Nem os 4 casos dados como positivos pelo laboratório do Gabão, manifestam qualquer sintoma do novo coronavirus.

Sem sintomas, o país é convocado para prosseguir em regime de confinamento. Isolamento social é fundamental, e não combina com a grande concentração de gente todos os dias, nos mercados localizados no centro da cidade de São Tomé.

O Comunicado do Conselho de Ministros, ordenou o encerramento a partir desta quarta feira 15 de Abril, do mais antigo mercado da cidade de São Tomé, o Mercado Municipal.

Está assim proibido a partir de quarta feira, a venda de peixe e de outros produtos alimentares no chão, e nos passeios e estradas do centro da cidade. Pois há mais de 20 anos que o Mercado Municipal, transbordou para as ruas da cidade.

O Governo decidiu transferir todos os vendedores de peixe, carne, búzio de mar e de terra, e de hortaliças, para o Mercado de Bobô Forro, localizado 3 quilómetros fora da cidade de São Tomé.

Abel Veiga