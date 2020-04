Comité científico denuncia casos assintomáticos de Covid-19 em São Tomé

O Governo criou um comité técnico científico para auxiliar o Estado na organização das campanhas de luta contra a doença, tanto nos serviços públicos como nas regiões do interior do país.

Arlindo Carvalho(na foto em baixo), médico especialista em saúde pública, é também deputado da nação e Presidente do partido PCD Foi o porta voz da primeira reunião do Comité Técnico Científico, que teve lugar no gabinete do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

«O vírus está se transmitindo. O grande problema nosso é que muitos casos são assintomáticos. As pessoas podem estar infectadas e não terem sintomas. Mas isso não significa que elas não possam transmitir o vírus….. A única forma de travar esta transmissão é manter o distanciamento social. Temos que levar isto muito a sério...», declarou o porta voz do Comité Técnico e Científico.

O órgão que dá suporte ao governo na luta contra a Covid-19, diz que a transmissão do vírus é bastante célere em São Tomé e Príncipe por causa da forte densidade populacional.

«Nós temos pouco mais de 200 mil habitantes, mas São Tomé e Príncipe tem uma maior densidade populacional do que a China. E a população se concentra essencialmente em Água Grande(distrito mais populoso), Mé-Zóchi(o segundo distrito mais populoso) e no litoral», explicou Arlindo Carvalho.

Os dois distritos Mé-Zochi e Água Grande, absorvem perto de 90% da população do país. Os dois distritos são vizinhos, cobrem toda a região centro da ilha de São Tomé, e por tradição as populações são muito afectivas e vivem muito próximas.

O Comité Técnico e Científico, recordou que a situação em outros países é alarmante, com cemitérios congestionados. Arlindo Carvalho deu o exemplo do Brasil, onde nos últimos dias, regista-se algum congestionamento para a realização de funeral das vítimas da Covid-19.

São Tomé e Príncipe com cerca de 200 mil habitantes, que vivem quase todos numa mesma região do país, tem que ser sensibilizado a acatar as medidas de prevenção.

«Temos que prevenir», concluiu o porta voz do Comité Técnico-científico.

Abel Veiga