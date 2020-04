Mais 54 violadores do Estado de Emergência foram detidos e entregues a justiça

Isaac Penhor, o comissário da polícia nacional que tem dado a cara nas antenas da televisão como porta voz da Polícia Nacional, confirmou a detenção na noite de segunda para terça feira, de pelo menos 54 cidadãos santomenses.

Todos foram apanhados na prática de violação do recolher obrigatório definido pelo Governo no âmbito do Estado de Emergência, para combater a Covid-19.

O patrulhamento conjunto da Polícia de Ordem Pública e dos militares do exército e da guarda costeira, está a neutralizar o Estado de desobediência pública que se instalou em São Tomé e Príncipe.

Depois da decisão do Governo em impor o recolher obrigatório das 19 horas até as 6 da manhã, para evitar a transmissão do vírus da pandemia, mais de 130 cidadãos são-tomenses foram detidas pelas forças conjuntas que patrulham o país.

«A Ordem do recolher obrigatório é para ser cumprida. É para se recolher…., a pessoa tem que se recolher,,,caso contrário será detida e entregue ao ministério público», garantiu o comissário Isaac Penhor.

A polícia nacional, acusou alguns círculos populacionais, nomeadamente as comunidades piscatórias que polulam as zonas costeiras, de estarem a repelir o patrulhamento conjunto com arremesso de pedras.

O comando da polícia nacional, apelou os círculos populacionais rebeldes, a calma e a obediência a ordem pública. A polícia adverte que os agentes e militares que estão nas operações de patrulhamento, utilizam armas de guerra. Daí a necessidade de se evitar que o arremesso de pedras possa provocar tensões, ou ferimentos, que possam provocar disparos inadvertidos.

Abel Veiga