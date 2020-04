Covid-19 diagnosticado apenas por testes rápidos saltou de 7 para 10 em São Tomé

Nas últimas 24 horas o número de casos da Covid-19, saltou de 7 para 10. Feliciana Sousa Pontes, directora dos cuidados de saúde de São Tomé e Príncipe, fez o balanço do comportamento da doença a luz dos testes rápidos recentemente importados pelo Governo.

«Destes 10 pacientes, 8 encontram-se internados no serviço de sintomáticos respiratórios, e dois encontram-se no isolamento domiciliar», explicou a Directora dos Cuidados de Saúde.

A chegada pela primeira vez a São Tomé, dos testes rápidos para diagnóstico da Covid -19 provocou uma explosão de casos da doença no país. Em apenas uma semana, o país que não tinha qualquer meio de diagnóstico da doença, testou cerca de 20 pessoas, e registou 10 casos positivos.

«Temos 4 pacientes suspeitos no serviço de sintomático respiratório…Serão rastreados ainda esta tarde», acrescentou a Directora dos Cuidados de Saúde na sua comunicação de quarta – feira.

Segundo ainda Feliciana Sousa Pontes, pelo menos 67 pessoas identificadas como sendo contactos dos doentes estão a ser seguidas pelo sistema nacional de saúde.

A ilha do Príncipe é a única região do país que até agora continua livre da Covid-19. «Na região autónoma do Príncipe neste momento não temos qualquer sinal de Covid. Falei com o delegado de saúde no Príncipe, que me disse que não há, nem suspeitos nem qualquer caso de Covid na região autónoma até a presente data», pontuou a Directora dos Cuidados de Saúde.

A Direcção dos Cuidados de Saúde anunciou que está a realizar neste momento, uma colheita massiva de amostras, que serão enviadas esta quinta-feira para realização de testes no laboratório de referência no Gana.

Abel Veiga