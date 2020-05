Anunciada a primeira morte por Covid-19 em STP

Jaime Bruzaca cidadão santomense de 55 anos, é o homem que o Ministério da Saúde anunciou hoje como sendo a primeira vítima mortal da Covid-19. Feliciana Sousa Pontes, Directora dos Cuidados de Saúde, não deu qualquer detalhe sobre o estado clínico do paciente que deu entrada no hospital central no dia 28.

Dia 30 foi dado como morto pelo Ministério da Saúde, e por causa da Covid-19. O país que até a primeira semana de Abril, era dado como livre da doença, acabou por terminar o mês, com um conjunto de anúncios surpreendentes sobre a Covid-19.

Primeiro anúncio surpreendente foi que os primeiros 4 casos positivos declarados pelo laboratório de Franceville no Gabão, acabaram menos de 15 dias depois, por serem considerados negativos pelo Laboratório da Guiné Equatorial. Acto contínuo os 4 casos mantiveram-se na lista do ministério da saúde, mas alegadamente com um novo Estatuto, o de RECUPERADOS.

País que até Março último não tinha qualquer meio de diagnóstico da doença, São Tomé e Príncipe conseguiu importar mais de 1000 testes rápidos, que chegaram ao país em Abril. Desde o inicio já no final do mês de Abril, do rastreio dos casos suspeitos por via dos testes rápidos, São Tomé transformou-se de repente no epicentro da Covid-19 no golfo da Guiné.

Em uma semana, os testes rápidos registaram 12 novas infecções pelo novo coronavirus na ilha de São Tomé. Nesta quinta feira, a Direcção dos Cuidados de Saúde, veio anunciar o registo de dois novos casos da doença, que juntando-se aos 3 casos detectados na quarta feira, totalizam 5 casos num espaço de tempo de 24 horas.

A Direcção dos Cuidados de Saúde ainda não explicou se a explosão da Covid-19 em São Tomé, resulta de transmissão comunitária, ou se foi importada.

Para já certo e infalível segundo a Direcção dos Cuidados de Saúde, é o registo da primeira morte, num país onde a Covid-19 cresce de forma explosiva, segundo o resultado dado pelos testes rápidos recentemente importados pelo Governo.

Abel Veiga