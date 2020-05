Petrolíferas avançam com dinheiro e com produtos de limpeza para STP vencer Covid-19

As companhias petrolíferas que estão a operar nos diversos blocos de petróleo da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, responderam ao apelo lançado pelo Governo no sentido de financiar as diferentes acções de luta contra o novo coronavírus na ilha de São Tomé.

Olegário Tiny, Director Executivo da Agência Nacional de Petróleo, anunciou que as companhias petrolíferas BP, Shell e Total já contribuíram em conjunto com mais de 500 mil dólares. O valor será colocado a disposição do Governo para financiar as acções de prevenção e controlo da doença.

A petrolífera portuguesa GALP, e a sua parceira no bloco 12 a Equator Exploration também já avançaram com um donativo em produtos de limpeza, para combater a Covid 19 na ilha de São Tomé. São 4 mil litros de lixívia e 700 barras de sabão azul.

Abel veiga