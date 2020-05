Covid-19 já conquistou todo o território de STP

A doença que até o início do mês de Abril último era considerada como inexistente em São Tomé e Príncipe, já provocou segundo a direcção dos cuidados de saúde, 3 mortes entre final de Abril e princípio do mês de Maio.

A mais bombástica revelação da conquista pela Covid-19 de todo o território nacional, foi feita na tarde de domingo, 3 de Maio, dia da liberdade de imprensa.

A Direcção dos Cuidados de Saúde, divulgou o resultado das colheitas massivas de amostras, que foram feitas no país, e enviadas na passada quinta feira para testes no laboratório de referência no Gana.

«Foram enviados ao laboratório do Gana, 213 amostras cujos resultados são os seguintes : Positivos 161, negativos 52», declarou Feliciana Soousa Pontes, directora dos cuidados de Saúde.

Os resultados do laboratório de referência do Gana, colocam as ilhas de São Tomé e Príncipe, de repente como um dos campeões de transmissão da Covid-19, no contexto da África Central e dos Países Africanos de Língua Portuguesa.

A Ilha do Príncipe que era considerada imune a doença, deixou de estar, após ter recebido no último fim de semana, os seus filhos que estavam retidos na ilha de São Tomé, e que foram transportados de regresso aos seus lares. Antes da viagem para a ilha do Príncipe, os 37 cidadãos residentes no Príncipe, foram submetidos a recolha de amostras, para testes que seriam realizados no Gana.

«Dos passageiros que seguiram para o Príncipe e que se encontram em quarentena na ilha, são no total 37 passageiros. Os resultados dizem que 26 são positivos e 11 negativos», afirmou o Primeiro ministro Jorge Bom Jesus.

O novo coronavirus, já conquistou todo o território são-tomense. No hospital central Ayres de Menezes, o Téla Nón apurou que pelo menos 4 médicos e 3 enfermeiros já foram infectados com o virus.

O Governo através do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, reconheceu que o inimigo invisível, já cá estava, tudo indica há muito tempo, antes mesmo de o executivo avançar com as medidas mais duras de prevenção. Todas as estratégias de prevenção implementadas pelo Governo, terão sido aniquiladas ou contornadas pelo virus.

Os testes do Gana, deixaram claro que no combate a Covid – 19, está em vantagem no terreno.

Jorge Bom Jesus, anunciou que os testes do Gana, provocam uma reviravolta em todo o processo de luta, e abre um novo cenário.

Esta segunda feira reúne o conselho de ministros, para decidir o que fazer. Que estratégia utilizar, para combater um inimigo que já pôs o pais inteiro de mãos ao ar.

Abel Veiga