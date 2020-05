Números correctos da Covid-19 em STP só serão conhecidos esta quinta feira

Após o anúncio dos resultados dos testes realizados no Gana, com 161 casos positivos e 52 negativos, São Tomé e Príncipe que já estava no terceiro decreto de Estado de Emergência, entrou em Estado de choque.

As autoridades se aperceberam que a Covid-19, já domina o país inteiro. Ao mesmo tempo as autoridades perceberam que os dados gerais de casos da doença não batem certo.

Antes do resultado bombástico do Gana, o sistema nacional de saúde através dos testes rápidos já estava também a somar um elevado número de casos da Covid-19.

O acumulado de todos os dados, antes e depois dos testes do Gana, deixou baralhado o serviço de comunicação da Covid-19.

«No que diz respeito aos dados que todos aguardam, sobre os acumulados, o trabalho ainda está a decorrer. Está a ser feito um apanhado, está a ser feita toda uma parte técnica, muito morosa para que tudo bata certo. Amanhã(quinta – feira) estará tudo pronto para poder ser informada a população», afirmou a porta voz do Ministério da Saúde.

Isabel Santos, o novo rosto que apresenta o boletim da Covid-19 na qualidade de porta voz do ministério da saúde, prometeu para esta quinta – feira, a apresentação dos dados que devem bater certo, em termos de números exactos dos casos da Covid-19 no país.

Antes de fechar o boletim de quarta – feira, a porta voz Isabel Santos, anunciou que nas últimas 24 horas(de terça para quarta feira), foram realizados 27 testes rápidos, tendo resultado em 13 casos positivos e 14 negativos.

Os números da Covid-19, estão a ser pulsados por equipa técnica, e só nesta quinta feira, se conhecerá os números exactos dos casos.

Quanto a número de mortes, o sistema nacional de saúde, garante que não há quaisquer dúvidas. Até agora, segundo a comunicação do ministério da saúde, a Covid-19 já matou 4 cidadãos santomenses.

Abel Veiga