Covid-19- Dados correctos em STP – 208 casos e 5 mortes

Até esta quinta – feira, dia marcado pelo sistema nacional de Saúde para divulgar os dados correctos da Covid-19, São Tomé e Príncipe regista um total de 208 casos da doença.

Feliciana Sousa Pontes, directora dos cuidados de saúde, detalhou os dados. «Pacientes internados em isolamento 10. Pacientes em seguimento domiciliar 194. Pacientes suspeitos, digamos aqueles pacientes que têm tosse, febre, dobre nas costelas, dispneia e sinais de gripe são 16. Pacientes em quarentena na região do Príncipe 41», pontuou.

Os testes rápidos realizados nesta quinta feira, a 30 pacientes resultaram em 22 casos negativos e 8 positivos. Até quarta feira, o registo total era de 200 casos. Os testes de quinta feira, elevaram o total para 208.

O número de mortes também não para de aumentar. «Infelizmente tivemos mais um óbito. Subiu para 5 o número de óbitos pela Covid-19 em São Tomé e Príncipe», assegurou Feliciana Sousa Pontes. Em menos de 30 dias, Covid-19 mata 5 santomenses, e revela mais 208 casos positivos. Casos diagnosticados por testes rápidos feitos a pessoas que recorreram ao serviço de saúde.

Tudo indica que São Tomé e Príncipe, que em apenas uma semana se agigantou no contexto da África Central, como um dos principais epicentros da infecção pelo novo coronavirus, precisa realizar testes massivos, de busca activa, bairro a bairro, para despistar os casos, e revelar a verdadeira penetração do vírus SARS-CoV-2, no país.

Abel Veiga