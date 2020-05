Um nome conhecido por várias gerações de santomenses, e que deu conhecimento a várias gerações de santomenses.

Professor de língua francesa em todos os níveis de ensino do país, François Abel Lopandza, veio do Congo – Brazaville, desde os finais da década de 70 do século XX, para trabalhar em São Tomé e Príncipe. Ele e outros 3 colegas eram designados de professores cooperantes.

Uma missão pioneira de cooperação no sector da educação, entre São Tomé e Príncipe e a República do Congo. Jean Boscou, foi outro nome congolês, companheiro de François Lopandza no único Liceu de São Tomé e Príncipe até finais da década de 90 do século XX.

O francês falado e escrito por muitos santomenses da geração do Téla Nón, chegou a merecer reconhecimento de entidades estrangeiras como sendo de boa qualidade. Algumas individualidades estrangeiras questionavam sobre a origem da escola de língua francesa, que tais santomenses frequentaram. Alguns pensavam ter sido uma universidade de língua no estrangeiro.

Mas não….o francês falado, lido e escrito, considerado de bom nível, é apenas o resultado da enorme competência dos professores congoleses que ensinavam a língua francesa com rigor no Liceu de São Tomé durante as décadas de 80 e 90 do século XX.

François Abel Lopandza, que perdeu a vida na madrugada de sexta feira 8 de Maio, vítima de uma paragem cardíaca, foi o decano dos antigos professores cooperantes do Congo-Brazaville.

No décimo e no décimo primeiro anos, insistia muito com os seus alunos, a se dedicarem ao estudo profundo da literatura francófona. Obras literárias de escritores de renome no contexto africano, constituíam matéria de trabalho, de estudo e de reflexão para os estudantes que no então ensino pré-universitário, optavam pelo estudo da língua francesa.

Um homem nascido no Congo, mas que São Tomé e Príncipe fez ser um dos seus filhos. Casou-se com uma santomense, professora de Francês, Maria Mandinga Lopandza. Já como santomense criou família com 3 filhos.

Yanick Lopandza, um dos filhos, foi quem anunciou para a imprensa a morte do pai.

François Abel Lopandza, foi apanhado desprevenido por uma dor no peito, que segundo o filho provocou mal estar enorme, e uma morte repentina, algum tempo depois de ter chegado ao hospital Central Ayres de Menezes.

Abel Veiga