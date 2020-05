Reforço cubano chegou numa altura em que boa parte de médicos está de baixa

Joaquim Roberto epidemiologista cubano, é o único médico especialista que São Tomé e Príncipe, conseguiu convencer o Governo de Cuba, para enviar como reforço na luta contra a Covid-19.

Desde Março passado que os outros países africanos de expressão portuguesa, receberam reforços cubanos em dezenas de médicos especialistas para tratar dos casos da Covid-19.

Em finais de Março passado, São Tomé e Príncipe, fechou as suas portas para impedir a importação do vírus que provoca a Covid-19. Mas tudo indica que o vírus já estava cá dentro, antes do fecho da fronteira.

Ao invés do vírus, quem acabou por ficar retido no exterior do país, foi o único epidemiologista que São Tomé e Príncipe conseguiu contratar junto ao Governo de Cuba.

Joaquim Roberto(na foto), chegou a São Tomé no último fim de semana 10 de Maio, após várias semanas retido em Luanda – Angola. Tudo por causa da interdição do espaço aéreo decretada pelo Governo em Março para impedir a entrada da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

O epidemiologista cubano, aterrou em São Tomé, mas não vai começar a trabalhar. Tem que ser submetido a 15 dias de quarentena, para comprovar se o médico trouxe ou não o vírus SARS-CoV-2 a partir de Angola.

Enquanto isso, a situação de atendimento clínico aos casos de Covid-19, e de outras patologias, no hospital Ayres de Menezes, parece ter atingido a fase mais crítica de sempre.

O Téla Nón apurou de fonte segura, que do grupo de cerca de 10 médicos cubanos que trabalham em São Tomé e Príncipe no quadro da cooperação no domínio da saúde, entre os dois países, apenas dois estão ainda no activo. A maioria está de baixa por causa do contágio pelo vírus da Covid-19.

Da mesma forma a maioria dos médicos nacionais, que esteve desde a primeira hora na linha de frente no atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios, acabou por estar infectado pelo vírus Covid-19.

Segundo fonte do Téla Nón, mais de metade do pessoal clínico santomense, com destaque para médicos e enfermeiros, está actualmente de baixa, ou em quarentena para tratamento da Covid-19.

São Tomé e Príncipe, recebeu o seu primeiro e único reforço médico, oriundo de Cuba. Segundo a fonte do Téla Nón , o país precisa e muito de um especialista em medicina intensiva, e não tanto de um epidemiologista.

Tudo acontece numa altura em que o Hospital Central Ayres de Menezes, começa a ficar desguarnecido em termos de pessoal clínico saudável, para atender os pacientes de Covid e também de todas as outras doenças.

No caso da Covid-19, a fonte do sistema nacional de Saúde, disse ao Téla Nón, que Deus deve evitar que surjam casos graves que exigem a ventilação.

Pois, segundo a Fonte do Téla Nón, o país já recebeu alguns ventiladores, mas não tem nenhum quadro clínico capaz de pôr o ventilador a funcionar, para salvar uma vida que esteja em aflição com dificuldades de respirar.

Note-se que em menos de duas semanas, com base nos testes rápidos realizados no país, e pelas amostras enviadas ao laboratório do Gana, São Tomé e Príncipe tinha até a última sexta feira, um registo total de 212 casos de Covid-19.

Abel Veiga