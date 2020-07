IMVF angariou 500 mil euros para reforçar a luta contra a Covid-19 em STP

A ONG, portuguesa, Instituto Marquês de Valle Flôr, que há cerca de 35 anos colabora com o Estado santomense na melhoria do sistema nacional de saúde, angariou financiamentos na ordem de 500 mil euros, para apoiar a luta contra a Covid-19 no país.

Ahmed Zaky, médico que trabalhou durante vários anos, nos centros de saúde do distrito de Mé-Zochi sobretudo na década de 90, ao serviço do Instituto Marquês de Valle Flôr, agora na qualidade de responsável da ONG, foi recebido no último fim-de-semana com o Ministro da saúde Edgar Neves, para anunciar o financiamento de 500 mil euros.

«Com o apoio da União Europeia e da Cooperação portuguesa, temos um financiamento de cerca de 500 mil euros, que é para apoiar São Tomé e Príncipe na sua luta contra Covid-19, num projecto que vamos já começar a implementar», declarou o médico responsável pelo Instituto Marquês de Valle Flôr.

A par da luta contra a Covid-19, o Instituto Marquês de Valle Flôr reforça as suas acções de apoio ao sistema nacional de saúde. Segundo Ahmed Zaky, 4 médicas santomenses terminam este ano em Portugal, o curso de especialidade em gastroenterologia, imagiologia e outras especialidades. Curso de especialidade patrocinado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr.

Ao mesmo tempo a ONG, anuncia a instalação pela primeira vez, de uma unidade de gastroenterologia em São Tomé. «Temos agora finalizado com apoio da cooperação portuguesa e da Santa Casa da Misericórdia de Portugal, a instalação de uma unidade de gastroenterologia, que permite fazer todos os exames, a endoscopia alta e baixa, a colonoscopia, e outros exames», pontuou.

O encontro com o ministro da saúde, serviu também para projectar as acções de cooperação, após o término em Dezembro próximo do projecto Saúde para Todos. «Para projectarmos quais são os compromissos e parcerias que podemos estabelecer para os próximos 4 anos», concluiu Ahmed Zaky.

Instituto Marquês de Valle Flôr reforça cooperação com São Tomé e Príncipe, para combater a Covid-19, mas também para manter activos os programas de prevenção, tratamento e cura de outras doenças, que afectam a população santomense.

Abel Veiga