AFAP está a incinerar os resíduos da Covid-19 em São Tomé

A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, organismo que gere fundos do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, montou uma parceria com a Câmara Distrital de Água Grande e o Ministério da Saúde, para recolha e tratamento de resíduos sólidos no âmbito do combate a pandemia da Covid- 19.

A operação começou a ser realizada na passada segunda feira. Todos os resíduos do hospital de campanha, unidade vocacionada para atender os casos da Covid-19, são recolhidos e incinerados .

A máquina de incineração instalada há alguns anos no recinto do hospital central Ayres de Menezes, foi financiada pela AFAP.

Agora está ao serviço da luta contra a Covid-19. Pois até a pouco tempo, todos os resíduos do hospital de campanha, eram tratados na lixeira a céu aberto na localidade de Penha, arredores da cidade de São Tomé. Uma situação que representava grave ameaça para a saúde pública.

Abel Veiga