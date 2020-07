Covid-19 faz a décima quinta vítima mortal em STP

O boletim informativo do Ministério da Saúde, deu conta nesta quarta feira da morte de um homem de 60 anos, que estava internado no hospital de campanha. Era o único doente de Covid-19, que estava internado no hospital de campanha.

Confirmada a morte número 15 provocada pelo novo coronavírus, o ministério da saúde, continua a revelar dados que apontam para uma resistência cada vez maior dos santomenses em relação ao vírus que cauda a covid-19.

Segundo o boletim da Covid-19, dos 867 casos positivos detectados desde Março passado até esta quarta feira, pelos laboratórios de análises clínicas, tanto em São Tomé, como no estrangeiro, 766 doentes já recuperaram da doença.

Assim até esta quarta-feira, o sistema nacional de saúde regista e acompanha apenas 101 casos activos da Covid-19 no país.

Abel Veiga