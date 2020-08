3 clínicas móveis reforçam os cuidados básicos de Saúde em São Tomé

O sistema nacional de saúde, recebeu desde quinta-feira um reforço de 3 unidades móveis de prestação de cuidados de saúde. As 3 unidades vão levar assistência médica às comunidades mais isoladas do país.

O projecto financiado pelo Fundo da Índia para o Desenvolvimento, resulta de uma parceria com o Governo santomense e o Fundo das Nações Unidas para a População(FNUAP).

Generosa, uma comunidade agrícola localizada nas montanhas da região norte da ilha de São Tomé, foi o palco do lançamento das clínicas móveis.

«O projecto pretende criar as condições para expandir a prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva, que tem como componentes o planeamento familiar, o pré e pós natal, e a sensibilização das populações», explicou Victória d´Alva.

Enquanto representante do FNUAP, Vitória d´Alva, disse que as três clínicas móveis, vão ser distribuídas uma por cada região de São Tomé. A região norte que envolve o distrito de Lembá e parte do distrito de Lobata, vai beneficiar de uma unidade móvel de prestação dos cuidados de saúde. A região centro terá uma unidade, e a região sul a terceira clínica móvel.

«A funcionalidade das clínicas é mesmo de percorrer os distritos e estar mais perto das comunidades», frisou a representante do FNUAP.

No quintal da roça Generosa dezenas de crianças e adultos inauguraram os serviços da clínica móvel. Os técnicos de análises clínicas integrantes da Clínica Móvel, fizeram busca activa dos casos de paludismo na Generosa.

Outro grupo de enfermeiros, tratava das crianças menores de 5 anos. Foram administrados comprimidos de vitamina A, e também medicamentos para eliminação de parasitas intestinais, nomeadamente as lombrigas.

«Com o serviço de PMI, com desparatização das crianças, vacinação, atenção as mulheres grávidas. Deste jeito estaremos a levar os cuidados de saúde para mais perto das comunidades, e é o nosso grande objectivo. A clínica oferece serviços de ecografia, que permite melhor rastreio e diagnóstico precoce», detalhou Bonanza Aragão, médica da área de saúde do distrito de Lembá.

Garantia da saúde sexual e reprodutiva, é uma das prioridades da clínica móvel. Mulheres grávidas de generosa, beneficiaram de consultas de seguimento da gravidez.

O Ministro da Saúde Edgar Neves, presidiu a cerimónia de lançamento do projecto, que pretende reforçar as capacidades de São Tomé e Príncipe, com vista ao cumprimento das metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Abel Veiga