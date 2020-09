Negócio do código – “Pode ser 5 ou mais milhões de dólares…”

Foi com esta declaração que Cândido Frota(na foto em baixo), antigo chefe de uma das divisões da empresa CST, deu explicações a segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, sobre o polémico caso do negócio que é feito há vários anos através do código indicativo de São Tomé e Príncipe, o 239.

Um negócio em que segundo o denunciante, o jurista Hamilton Vaz, lesa o Estado são-tomense(os cofres do Estado) na ordem de 5 milhões de dólares por mês. Um negócio lesivo ao Estado, feito segundo o denunciante pela empresa a que o Governo santomense concedeu o direito de gestão do código nacional. Trata-se da CST, empresa de capital misto Estado santomense(49%) e a PT(51%).

Cândido Frota, compareceu na sala de audiências da segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, na qualidade de antigo Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe, (AGER).

No ano 2015, Cândido Frota deixou de ser chefe de uma das divisões da CST, e foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da AGER.

O quadro santomense formado na área das telecomunicações descreveu para a segunda comissão especializada da Assembleia Nacional, as acções que desenvolveu enquanto Presidente do Conselho de Administração da AGER, para travar o negócio do sexline, desenvolvido há vários anos, pela CST, através do uso do código nacional o 239. Um negócio que segundo Cândido Frota, é fraudulento.

«Quando estive na administração da AGER nós assinamos um contrato com uma empresa com sede em Suíça no sentido de dar um primeiro passo para poder eliminar este serviço fraudulento, que hoje as operadoras internacionais estão a utilizar o nosso código 239».

O ex-Presidente do Conselho de Administração da AGER, considera que o assunto em causa é de Estado. «Como sabem, até hoje há muita dificuldade em comunicar alguns países do mundo com São Tomé e Príncipe. Portanto, isto é uma questão de Estado, e o Estado tem que zelar por isso e ter com certeza uma forma de resolver esta questão», frisou, Cândido Frota.

O ex-chefe de divisão da CST, e ex-Presidente da AGER, pede mais investigação, porque há informações comprometedoras. « Temos que investigar isso mais. Espero que o Governo aproprie-se disso e faça investigações para apurar a veracidade desse facto…. Portanto, temos algumas informações que são um pouco comprometedoras…..Pode ser 5 ou mais milhões de dólares. Mas essa questão é uma questão que ainda tem-se que investigar, solicitar informações à CST… O Estado santomense é que tem que determinar se pode seguir este processo adiante ou não», concluiu.

Abel Veiga