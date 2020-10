Negócio do código 239 – PM confrontado com facturas e contratos assinados pela CST

O jurista/advogado Hamilton Vaz, continua a denunciar o negócio com o indicativo 239, que segundo ele, provoca prejuízos aos cofres do Estado santomense na ordem de 5 milhões de dólares por mês.

Na última semana, o jurista/advogado foi recebido no Palácio do Governo pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Um encontro que se, serviu para Hamilton Vaz, entregar ao Chefe do Governo, mais documentos e outros detalhes, que provam o negócio lesivo para o Estado santomense.

«Primeiro vim dizer ao Senhor primeiro-ministro que essa questão é real. Que há efectivamente um negócio em que a CST está envolvida com um conjunto de companhias com a qual ela assinou contrato milionário. Isto ficou muito bem sublinhado ao senhor primeiro-ministro», afirmou Hamilton Vaz.

Desde Setembro último que o jurista/advogado, fez eclodir a polémica em torno do negócio que a empresa CST desenvolve há vários anos, através do indicativo de São Tomé e Príncipe, o número 239. Hamilton Vaz denunciou o caso na comissão parlamentar encarregue das questões financeiras e transparência.

A administração da CST, foi ouvida pela comissão parlamentar. Mais tarde, a administração da CST que sempre negou a execução de qualquer negócio lesivo para o Estado santomense, reuniu-se com o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, tendo anunciado na mesma altura que deixou de explorar o código 239 desde o ano 2013.

Para desmentir a administração da CST, Hamilton Vaz, aproveitou a reunião com Jorge Bom Jesus, para exibir os contratos assinados pela CST com as diversas empresas internacionais envolvidas no negócio do indicado 239 de São Tomé e Príncipe.

« Nesses contratos milionários que a CST rubricou com aquelas empresas todas que eu frisei: ACLAS, NETCON, QUEISON, SMILE TELECON – situadas em vários paraísos fiscais a CST assumiu pagá-las. Eu tenho vários contratos. Este é um…, este é outro…., e no anexo desse contrato há uma promessa milionária….A CST promete, por exemplo, pagar a NETCOM 4,3 milhões de euros por mês. Entendam bem… por mês. Isto é na projecção mais básica, este é o valor mais inferior que a CST promete pagar», declarou Hamilton Vaz, após reunião com o Primeiro-ministro.

Durante a exibição à imprensa dos contratos assinados pela CST, assim como das facturas de pagamento, no âmbito do negócio do indicativo nacional, o jurista/advogado, deu exemplo de uma facturação em que o Estado santomense, é prejudicado.

«Pior disto tudo…, se os senhores querem vão lá ver nas cláusulas dos contratos. Há uma facturação de 2,5 milhões de euros. Desta facturação a CST dá a São Tomé e Príncipe, apenas 41 mil euros. Isso é rebuçado», denunciou Hamilton Vaz.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus foi confrontado com os diversos acordos assinados pela CST com companhias internacionais, assim como as facturações que comprovam os pagamentos que atingem segundo Hamilton Vaz, 5 milhões de dólares por mês, sem impacto nos cofres do Estado.

«Eu vim assegurar ao senhor primeiro-ministro da veracidade dessas questões e dizer mais… para que o senhor primeiro-ministro coloque as estruturas do Estado a trabalhar. Que estruturas? A AGER. Não basta só as mordomias da AGER. É a Autoridade Geral de Regulação. Outra estrutura do Estado que tem que trabalhar nesse dossier, é a Direcção dos Impostos. Eu ainda não estou a frisar o papel do Ministério Público nesse processo. Dizer o senhor primeiro-ministro que o negócio é real. Eu falo corroborado com apoio nos documentos», concluiu.

Abel Veiga