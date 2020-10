“Bom Jesus” lança obra de valor económico e social

A estrada nacional número 1, liga o centro da cidade de São Tomé, ao extremo norte da ilha. A estrada de grande valor social e económico começou a ser reabilitada na quinta-feira, 15 de Outubro.

Trata-se da primeira fase da obra. Avaliada em 13 milhões e 800 mil euros, a obra cuja primeira pedra foi lançada pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, vai reabilitar 13 quilómetros e 300 metros da estrada nacional número 1. O troço em causa, liga cidade de São Tomé à Guadalupe, capital do distrito de Lobata.

O Banco Mundial é o financiador da obra. Desde Setembro do ano 2018, que o Banco Mundial, anunciou o valor do novo programa trienal de investimentos para São Tomé e Príncipe. Um programa de donativos financeiros na ordem de 75 milhões de dólares, para 3 anos, 2018 à 2020.

Uma parte do valor total do programa trienal de investimentos do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, foi assim canalizada para a reabilitação e construção de estradas. Elisabeth Huybes, directora do Banco Mundial para a África Central, garantiu em Setembro de 2018, que a reabilitação da estrada nacional número 1, era a prioridade das prioridades.

A reabilitação da estrada nacional número 1, só ficará concluída quando as obras atingirem o quilómetro 27, que corresponde a distância entre a capital São Tomé e a cidade de Neves, no distrito de Lembá, norte de São Tomé. Será a última fase.

A estrada nacional número 1, liga 3 distritos. Água Grande que envolve a capital São Tomé, Lobata que tem Guadalupe como capital, e por fim o distrito de Lembá, cuja capital Neves, é considerada como a cidade industrial de São Tomé e Príncipe.

«É uma resposta ao grande problema do desemprego, sobretudo o desemprego jovem. Esta obra vai permitir criar muitos postos de empregos, relançando a nossa economia e criando condições para que o país tenha o maior rendimento, que possa aumentar o seu PIB, e também a renda das famílias, sobretudo as famílias mais pobres. É uma resposta a problemática da pobreza», declarou Jorge Bom Jesus, no lançamento da primeira pedra.

O Primeiro-ministro realçou a importância económica e social da obra, que neste primeira fase, vai recuperar o estado degradante do troço que liga São Tomé à Guadalupe.

Osvaldo Abreu, Ministro das Infra-estruturas, destacou a acção que vai por fim ao sofrimento, que os motoristas e a população vivem na estrada nacional número 1. «O que nós queremos é a rápida execução desta obra para nós desenvolvermos esta estrada em condições, para as novas populações e para os utentes. Sofremos muito…» afirmou o ministro.

ACA empresa portuguesa de construção civil, ganhou o concurso público aberto pela Agência Fiduciária e de Administração de Projectos (AFAP), célula que gere os financiamentos do Banco Mundial no país.

Reconstrução de passagem hidráulica, pontes, drenagem fluvial, construção de passeios nas zonas urbanas, e a iluminação pública são dentre outras obras que vão permitir o renascimento da estrada nacional número 1.

Abel Veiga