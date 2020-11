Nepotismo crescente no Banco Central de STP

Guanivaro Barbosa, cidadão santomense relata a farsa que tem sido o Concurso Público aberto pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe :

Não estamos todos envolvidos na transparência, na cultura de mérito, no combate a corrupção e ao nepotismo. Gostaria de expor aqui a grande farsa envolvendo o concurso público do Banco Central. Vejamos:

1-Termo de referência totalmente enviesado, como que encomendado, onde se pedem coisas absurdas como mestrado, pós-graduação e doutoramento para trabalhar num banco.

a) Só alguém totalmente inocente (não é o caso) poderia achar que para trabalhar na área de T.I. é necessário ter licenciatura em Engenharia Informática. Curioso que, em qualquer parte do mundo, os melhores da área até nem licenciatura em Informática possuem. Ingenuidade ou encomenda? São Tomé é caso especial.

2-Publicação dos critérios de avaliação depois de feita a avaliação curricular, depois de se conhecer o perfil dos candidatos, numa espécie de regras de última hora após o começo do jogo. Se o timing já não fosse bizarro, o conteúdo do documento é esclarecedor das reais intenções do ‘concurso’.

a) Desproporcionalidade absurda nas pontuações de acordo com a área de formação. Área exigida 65, áreas afins 40, outras áreas 20?

Licenciado sequer deve nutrir esperança tendo em conta que a diferença, desde aqui, já é determinante.

b) Licenciatura na área exigida com mais pontos que experiência na área (10)? Que ridículo!

3-Prova de conhecimento escrita (sábado, 24/10) elaborada e corrigida pelos nossos (Santomense). Que piada! Somos tão sérios!

4-Dois dias após a prova escrita (segunda, 26/10) e antes de se corrigi-las já era do domínio público que todos todos os participantes iriam a entrevista.

4-Marcação de entrevista (dia 06/11) para todos os concorrentes antes da divulgação dos resultados da prova escrita já realizada. De notar que isto viola a norma divulgada, pelo Banco, que só iriam para entrevista os concorrentes com nota igual ou superior a 9.5 valores. Transparência?

5-Concorrentes apenas a cumprirem formalidades pois grande parte das vagas já estão preenchidas por estagiários com garantia de contrato. Portanto, não se trata de um concurso público, mas sim interno.

5-Será que a quantidade de quadros que precisam são apenas 16? Consta que não! Se calhar somando mais dois chega-se ao número certo.

Sem surpresas, alguns concorrentes até são caras conhecidas e associadas a algumas figuras do banco. Sem surpresas, entre os (já) contratados, haverão esposas, amantes, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas destas mesmas figuras.

Um dia, os jovens Santomenses haverão de acordar e dar resposta adequada e esta oligarquia instalada que nega oportunidades iguais a todos os Santomenses.

Guanivaro Barbosa