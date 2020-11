Acordo para construção de 20 mil casas em STP

São Tomé e Príncipe, testemunhou na manhã de sexta-feira 27 de Novembro, a assinatura do acordo entre o Instituto Nacional de Habitação e uma empresa privada estrangeira. O acordo celebrado nas instalações do Ministério das Infra-estruturas permite a empresa Kwinson Construction GROUP SARL, construir 20 mil casas no território santomense.

A administração da empresa privada, disse na ocasião que o acordo terá importância económica e social para São Tomé e Príncipe. Germain Ekamby, director do grupo privado garantiu que as actividades da sua empresa vão gerar um total de 5 mil empregos directos, e 15 mil outros indirectos.

«90% dos materiais que vão ser utilizados nos trabalhos, serão fabricados localmente. Também a formação dos operários e de outros empregados serão realizados localmente. Talvez apenas 20% dos materiais e serviços necessários para a execução do projecto serão importados», afirmou o Director da Kwison Construction Group SARL.

As assinaturas do acordo que liga o Instituto nacional de Habitação e a empresa privada Kwinson Constrution Group, indicam que as obras iniciam a partir de 26 de Fevereiro de 2021, com o lançamento da primeira pedra para construção de 20 mil apartamentos para um país que conta cerca de 200 mil habitantes.

José Maria Barros(na foto em cima), Director do Instituto Nacional de Habitação, é um homem cheio de confiança no futuro do projecto. «Acreditamos que iremos resolver uma parte muito significativa do problema de habitação no país….», destacou o director.

A empresa que vai realizar a obra, é de origem africana, tem sede no vizinho Camarões. O acordo foi assinado na presença do Ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu.

Abel Veiga