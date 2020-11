Petição pública: Por mais Justiça em STP– STOP violência sexual!

Chamo-me Yoavi Lady dos Santos, Jurista e Santomense a viver na Alemanha!

Dado aos últimos fatos registrados “violência sexual sobre os menores” no país tomei a iniciativa de ajudar e gostaria de puder contar com a vossa ajuda para divulgação do mesmo.

Petição pública: Por mais Justiça em São Tomé e Príncipe – STOP violência sexual!

O mau funcionamento da justiça em São Tomé e Príncipe (STP) tem provocado devastadoras repercussões na vida dos cidadãos individualmente considerados, bem como no tecido social, económico e empresarial do país, pondo em causa a consolidação do pretenso Estado de Direito Democrático e livre que todos queremos construir em STP.

Mais recentemente, foram divulgadas pela comunicação social várias denúncias de graves violações sexuais de jovens e consequente violações da Convenção sobre os Direitos da Criança e da Constituição da República. Essas violações são alegadamente classificadas e culturalmente enraizadas no país, protagonizadas por pessoas de vários estratos sociais e com total ignorância e negligência por quem de direito: Magistrados judiciais, comunicação social, Assembleia da República, governos, presidentes da república, polícia, ONGs e a sociedade em geral.

Entre os casos denunciados e os não denunciados refira-se não estarem contabilizadas as vítimas nem tão pouco identificadas os agressores, muito por causa da impunidade que se vive no país e o consequente descrédito nas entidades competentes.

A presente petição pública destina-se a interpelar e rogar às autoridades competentes nacionais e a sociedade em geral, cada uma a seu nível de responsabilidade, para diligenciarem no sentido de:

Apuramento da verdade sobre as denúncias públicas feitas a cidadãos detentores de cargos públicos – Governantes, magistrados, diretores, empresários e membros de corpos diplomáticos acreditados nos país – e suspensão dos mesmos até ao apuramento da verdade.

Criação de um organismo independente de proteção de vítimas.

Abertura de um inquérito para identificação e contabilização de números vítimas existentes.

Abertura de todos os processos que envolvem os agressores e investigação de todos outros casos suspeitos e consequente punição.

Criação de um departamento de investigação e julgamento da violência sexual infantil dentro do tribunal com competência para o efeito.

Abertura de um debate público, envolvendo todos os quadros da sociedade – psicólogos, filósofos, juristas, ONGs, políticos, médicos, pedagogos e as próprias vítimas – com objetivo de discutir e identificar as causas deste flagelo nacional.

Esta petição tem como objetivo apenas e só chamar a atenção da sociedade e exigir um maior controlo e proteção das crianças.

Para inscrever na petição pública veja o link seguinte : http://chng.it/HKFvSfWhkb